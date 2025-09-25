Американська акторка Алісса Мілано видалила грудні імпланти. Зірка серіалу Усі жінки відьми пояснила, що у такий спосіб відмовляється від стереотипів про те, що привабливе та сексуальне тіло можливо досягти лише за допомогою пластики.

Алісса Мілано зробила операцію

На особистій сторінці в Instagram акторка опублікувала фото з лікарні, ймовірно, зроблене перед хірургічним втручанням.

– Сьогодні я відпускаю ці хибні уявлення, ті частини мене, які насправді ніколи не були частиною мене. Я відпускаю тіло, яке було сексуалізоване, яке зазнавало насильства, яке, як я вірила, було необхідним для того, щоб бути привабливою, коханою, успішною, щасливою, – написала Мілано.

Акторка також сподівається, що у такий спосіб зможе звільнити доньку Елізабеллу від “нездорових вимог” до свого тіла.

Мілано не виключає, що багато жінок знайдуть свободу і красу, наважившись на пластику грудей. Однак акторка зрозуміла, що її привабливість та успішність жодним чином не пов’язана з імплантами.

– Сьогодні я кохана, я жіночна, я приваблива і я успішна. Нічого з цього не пов’язано з моїми імплантатами. Я все одно буду такою, коли прокинуся, а їх не буде. У цьому знанні і свободі від того, що ніколи не було моїм, є так багато радості. Сьогодні я справжня. Сьогодні я вільна, – додала акторка, а також подякувала всім за підтримку.

Зазначимо, що Аліссі Мілано 52 роки. Акторка найбільш відома за ролями у серіалах Хто тут бос?, Район Мелроуз, Усі жінки відьми, Коханки і Ненаситна.

У травні 2024 року Мілано стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 у напрямку Освіта і наука.

