Melovin (Костянтин Бочаров) розповів, які косметологічні процедури робить.

За словами співака, багато чоловіків бояться зізнатися в тому, що вдаються до уколів краси, однак він наголошує, що догляд за собою – це абсолютно нормально.

Melovin про уколи краси

Виконавець поділився, що з 19 років коле ботокс, щоб позбутися глибокої мімічної зморшки між бровами. Також Melovin зробив губи і підборіддя.

– Я колю ботокс з 19 років. У мене є мімічна зморшка між бровами. Вона дуже глибока, я її завжди виправляв, підколював, і все було прекрасно. У моєму обличчі є ботокс, є філери. У мене зроблені губи, трошки зроблене підборіддя, – зізнався співак у першому випуску подкасту Поза сценою.

Melovin зазначив, що нічого не робив з вилицями, адже вони з’являються у нього природнім шляхом після схуднення.

– Вилиці я не роблю, у мене все добре, просто худнеш на 20 кг, і все прекрасно. А окрім цього — це полімолочна кислота, якісь уколи краси, вітаміни. Я робив під очі уколи, колаген колов, – поділився артист.

Нещодавно стало відомо, що Melovin потрапив до лікарні. У нього діагностували генералізований тривожний розлад і тяжкий депресивний епізод.

Співак зізнався, що не витримав великої кількості недоспаних ночей, концертів, а також тиску від служби в ДПСУ. Він назвав себе боягузом у справах, які стосуються війни та військової підготовки.

