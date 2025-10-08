Співачка Тоня Матвієнко вшанувала памʼять своєї легендарної мами – народної артистки України Ніни Матвієнко. Її не стало два роки тому.

Тоня Матвієнко звернулася до мами

На своїй сторінці в Instagram Тоня опублікувала мамине чорно-біле фото, як доповнила у сториз Піснею про матір у виконанні самої Ніни Митрофанівни. У композиції звучать такі рядки: “Мамо, вечір догора, вигляда тебе роса”.

– Колись ця пісня просто подобалась мені. А тепер я чую в ній усе, що не можна сказати словами. Уже два роки, як вона про вас. Два роки без вас – і все одно з вами в кожній ноті, – звернулася до мами Тоня Матвієнко.

Раніше донька національної легенди вже розповідала, чому зверталася до найріднішої людини на “ви”, так само як два її старші брати. Тоня пояснювала, що так їх навчила сама мама, а в неї через це ніколи не було дискомфорту.

Зараз дивляться

Реакція мережі

В коментарях під дописом шанувальники артистки також згадали, що для них означали пісні Ніни Матвієнко. Як виявилося, Тоня – не самотня у своїх асоціаціях з цією піснею.

Світла пам’ять світлій душі! Це моя улюблена пісня, особливо з того часу, як і моя мама пішла в засвіти. А ваша мама своєю піснею щоразу втішала мене, бо такий голос міг лише надихати на життя. Дякую!

Вона живе в кожній своїй пісні! Дуже люблю її голос! Ми памʼятаємо!

Я згадую, як моїй бабусі дуже подобався її спів і вона сама – її скромність та краса. Це було ще в 70-ті роки. А потім і я полюбила її неповторний спів та харизму. Слава Богу за те, що вона була в нашому житті та житті багатьох українців!

Яка ж вона була неймовірна.

Памʼятаємо і любимо, – пишуть люди.

За словами зятя Ніни Матвієнко, музиканта Арсена Мірзояна, артистка пішла з життя через онкологію. Тоня Матвієнко казала, що мамі різко стало погано, тому вона звернулася до лікаря. У лікарні зʼясували, що Ніна Митрофанівна хворіла вже чотири роки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.