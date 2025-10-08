Певица Тоня Матвиенко почтила память своей легендарной мамы – народной артистки Украины Нины Матвиенко. Ее не стало два года назад.

Тоня Матвиенко обратилась к маме

На своей странице в Instagram Тоня опубликовала черно-белое фото мамы, как дополнила в сториз Песней о матери в исполнении самой Нины Митрофановны. В композиции звучат такие строки: “Мамо, вечір догора, вигляда тебе роса”.

– Когда-то эта песня просто нравилась мне. А теперь я слышу в ней все, что нельзя сказать словами. Уже два года, как она о вас. Два года без вас – и все равно с вами в каждой ноте, – обратилась к маме Тоня Матвиенко.

Ранее дочь национальной легенды уже рассказывала, почему обращалась к самому родному человеку на «вы», так же как два ее старших брата. Тоня объясняла, что так их научила сама мама, и у нее из-за этого никогда не было дискомфорта.

Сейчас смотрят

Реакция сети

В комментариях под постом поклонники артистки также вспомнили, что для них значили песни Нины Матвиенко. Как оказалось, Тоня – не одинока в своих ассоциациях с этой песней.

Светлая память светлой душе! Это моя любимая песня, особенно с тех пор, как и моя мама ушла в мир иной. А ваша мама своей песней каждый раз утешала меня, потому что такой голос мог только вдохновлять на жизнь. Спасибо!

Она живет в каждой своей песне! Очень люблю ее голос! Мы помним!

Я вспоминаю, как моей бабушке очень нравилось ее пение и она сама – ее скромность и красота. Это было еще в 70-е годы. А потом и я полюбила ее неповторимое пение и харизму. Слава Богу за то, что она была в нашей жизни и жизни многих украинцев!

Какая же она была невероятная.

Помним и любим, – пишут люди.

По словам зятя Нины Матвиенко, музыканта Арсена Мирзояна, артистка ушла из жизни из-за онкологии. Тоня Матвиенко говорила, что маме резко стало плохо, поэтому она обратилась к врачу. В больнице выяснили, что Нина Митрофановна болела уже четыре года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.