До Американської академії кіномистецтв надійшло незвичне звернення – лист від пса Інді, головного героя горору Хороший хлопчик (Good boy).

У ньому чотирилапий актор закликав допустити тварин до акторських номінацій Оскара та визнати їхній внесок у кіномистецтво.

Пес-актор “написав” листа кіноакадемії

Студія IFC, що випустила фільм, опублікувала звернення від імені пса Інді, у якому він із гумором і щирістю говорить про несправедливість правил кіноакадемії. Адже попри схвальні відгуки критиків, Інді формально не може бути номінованим у категорії Найкращий актор.

– Я розумію, що існують правила, покликані захистити моїх людських колег, але жодні з них не визнають внесок нас, чотирилапих акторів. Скільки ще визначних виступів мають залишитися без уваги, перш ніж академія нарешті кине нам хоч кісточку? – спитав Інді.

Пес нагадує про видатні тваринні ролі, що стали частиною історії кіно – від вовка Джеда у Білому Іклі до свині з Бейба – і зазначає, що всі ці виступи лишалися поза увагою журі.

У завершальній частині листа Інді говорить про бажання тварин бути почутими й оціненими нарівні з людьми.

– Сьогодні я можу лише сидіти поруч із людськими колегами за великим святковим столом кіноакадемії, чекаючи своєї черги позмагатися серед артистів. Я прошу вас: припиніть накладати лапу на наш внесок. Зверніть увагу на мене та багатьох інших тварин-акторів, чия робота лишається непоміченою, – закликав пес.

Успіх горору Хороший хлопчик

Лист зʼявився на тлі гучного прокатного успіху фільму Хороший хлопчик. Стрічка відкрила покази із результатом $2,2 млн, що стало другим найкращим стартом в історії IFC.

Після вірусного успіху трейлера, який набрав понад 100 млн переглядів, реліз, спочатку запланований як обмежений, отримав загальнонаціональний прокат – другий за масштабом в історії студії.

Попри те, що Академія кіномистецтв поки не відреагувала на звернення, кампанія IFC вже привернула увагу до теми визнання тварин-акторів у Голлівуді. Критики називають Інді “одним із найемоційніших акторів свого покоління”, а його лист – “найзворушливішим моментом цього сезону нагород”.

