Польська сторона погодилася на літній період відмовитися від запланованого рішення щодо призупинення оформлення автобусів на КПП Шегині – Медика на в’їзд до Польщі, яке мало бути запроваджене через ремонтні роботи.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Рух автобусів через Шегині-Медика влітку: що відомо

Він зазначив, що автобусний рух через пункт пропуску Шегині – Медика, який є одним із найбільш завантажених на польському кордоні, влітку функціонуватиме без жодних обмежень.

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– Після переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння посольства України в Польщі досягнуто домовленості: автобусний рух через пункт пропуску Шегині – Медика не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт, – оголосив Кулеба.

За словами посадовця, це рішення дозволить забезпечити стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею як для пасажирів, так і для міжнародних перевізників.

Кулеба висловив подяку польській стороні та посольству України в Республіці Польща за конструктивний діалог і оперативне вирішення питання в інтересах громадян обох країн.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що пропуск автобусів з України до Польщі через КПП Шегині – Медика планували призупинити до листопада 2027 року через ремонтні роботи, які мали розпочатися з 15 червня.

У той же день на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян третіх країн — EES (Entry/Exit System).

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