В Україні мобілізовані особи, які визнані військовозобов’язаними та поповнили лави ЗСУ, інших військових формувань, отримують статус військовослужбовців. Чи зберігаються в такому випадку за ними робочі місця та на яку зарплату розраховувати мобілізованим – читайте в матеріалі.

Зарплата мобілізованим 2026: суми виплат

Розмір фінансового забезпечення відповідає завданням, які виконують військовослужбовці. Вони отримують зарплати, бонуси та додаткові виплати за виконання бойових завдань, за стаж роботи або за отримання наукового ступеня.

Виплати військовим в Україні нараховують кількома частинами: зарплата згідно з посадою і званням, вислугою. Та винагорода, яку встановлюють за ініціативою президента на період війни.

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Додаткові надбавки у 100 тисяч гривень отримують ті військові, які беруть участь в активних бойових діях. А 50 тисяч гривень – військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління.

На сьогоднішній день мінімальне грошове забезпечення для рекрута становить 20 130 гривень. Далі сума залежить від багатьох факторів, зокрема звання, посади, вислуги років тощо.

Також розрахувати розмір своїх виплат можна всього за кілька кліків. Міноборони запустило онлайн-калькулятор, який дозволяє швидко визначити належні виплати. Для цього потрібно ввести своє звання, вислугу років та тарифний розряд (його можна уточнити у фінансового відділу військової частини).

Чи отримує мобілізований зарплату з місця роботи

Що стосується зарплат мобілізованих з місця роботи, то, за словами юристки Анастасії Сілецької, за працівниками зберігається лише місце роботи та їх посада. Скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

З 19.07.2022 набрав чинності ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин від 01.07.2022 р. № 2352.

Де відбулися зміни:

у кодексі законів про працю;

ЗУ Про оплату праці;

ЗУ Про відпустки;

ЗУ Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

За словами експерта, як описувалося вище, за такими працівниками зберігається лише місце роботи та їхня посада. Скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

Але це є лише правом, а не обов’язком, тому роботодавець може продовжувати виплачувати зарплату за власним бажанням.

Хоча проявити таке бажання мають право тільки приватні фірми, бюджетним – заборонено.

Коли підвищать зарплати військовим

В Україні готують перегляд базових виплат для військовослужбовців — мінімальне грошове забезпечення можуть підвищити з нинішніх 20 тис. грн до понад 30 тис. Йдеться про один із ключових елементів ширшої реформи системи служби, яку обговорюють у парламенті та уряді. Обговорення відбулося на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради 8 червня. Там ішлося про підвищення мінімального грошового забезпечення для військових. Про це розповів Ярослав Железняк у своєму ТГ-каналі. Зараз стартова сума для військовослужбовця становить близько 20 тис. грн. Це базова виплата, яка складається з посадового окладу, доплати за військове звання та надбавки за вислугу років. Саме такий рівень отримують, зокрема, новобранці після вступу до лав ЗСУ. Запропонована зміна передбачає підвищення цього мінімального порогу до більш ніж 30 тис. грн. Тобто фактично йдеться про збільшення гарантованого доходу для всіх категорій військових, незалежно від місця служби. Головна дискусія навколо ініціативи стосується не стільки самої ідеї підвищення, скільки джерел фінансування. За інформацією, озвученою під час засідання, у системі вже зараз фіксується дефіцит коштів на виплати грошового забезпечення. Це означає, що наявний бюджет Міністерства оборони працює на межі можливостей. Попри це, підвищення планують спробувати реалізувати саме за рахунок внутрішніх ресурсів оборонного відомства — без чітких публічно озвучених додаткових джерел фінансування. Після внутрішніх консультацій відповідні пропозиції мають передати на розгляд уряду. У парламенті припускають, що рішення щодо нових виплат можуть ухвалити найближчим часом, однак остаточна модель фінансування ще не сформована. 10 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15224 про зміни до державного бюджету на 2026 рік. Ключовий акцент цього рішення — суттєве посилення фінансування сектору безпеки та оборони: видатки на ці потреби зросли на 1,56 трлн грн. Водночас у самих бюджетних змінах не закладено окремої статті витрат на підвищення зарплат військовослужбовцям. Читайте також Рада схвалила зміни до бюджету-2026: видатки на оборону збільшили на 1,56 трлн грн

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