Голлівудська акторка Дженніфер Еністон відверто пояснила, чому попри роки боротьби з безпліддям так і не наважилася на всиновлення.

Зірка серіалу Друзі зізналася, що завжди мріяла про дитину, яка мала б її власні гени.

Дженніфер Еністон висловилася про всиновлення

У подкасті Armchair Expert 56-річна акторка розповіла, що прийняла відсутність материнства з внутрішнім спокоєм, але не без болю.

– Настає момент, коли розумієш: це вже поза моїм контролем. Буквально нічого не можна зробити, – пояснила знаменитість.

Коли ведуча Моніка Педман зауважила, що існує можливість усиновлення, Еністон зробила відверту заяву.

– Я не хочу усиновлювати. Я хочу свою ДНК у маленькій людині. Це єдиний спосіб. Егоїстично це чи ні – не знаю, але саме цього я хотіла. Просто не так склалося, – поділилася зірка серіалу Ранкове шоу.

Дженніфер Еністон роками стикалася зі звинуваченнями, нібито вона не має дітей через надмірну увагу до кар’єри. Свого часу акторка вже відповідала на ці закиди, називаючи їх безпідставними. Еністон також пояснила, що довго намагалася завагітніти.

– Я кидала все на це. Віддала б будь-що, якби тоді хтось сказав мені: “Заморозь яйцеклітини. Зроби собі послугу”. Але ти просто не думаєш про це. І ось тепер корабель відплив. Я більше не думаю про це, – резюмувала зірка.

Нагадаємо, що після розлучення з Бредом Піттом у 2005 році Дженніфер Еністон вийшла заміж за Джастіна Теру. Вони були у шлюбі з 2015 по 2017 рік. Нині акторка перебуває у стосунках з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом.

