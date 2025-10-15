Співачка Тоня Матвієнко відреагувала на звинувачення поета та композитора Євгена Рибчинського у порушенні авторських прав.

Матвієнко і Рибчинський врегулювали суперечку

Артистка зв’язалася з композитором після того, як той публічно заявив, що у Матвієнко можуть бути проблеми через виконання чужих пісень без дозволу.

За словами Рибчинського, Тоня вважала, що має право виконувати композиції, які були написані для її мами Ніни Матвієнко. Він пояснив співачці, що насправді це не так.

Зараз дивляться

– Ми з Тонею зідзвонилися. Вона запитала, як може залагодити цю ситуацію, бо вважала, що якщо мама співала ці пісні, то і вона може. Я пояснив, що це не зовсім так. Якщо я щось дозволяю вам, це не означає, що ви своїм дітям і внукам можете це дозволити, – сказав Євген.

Рибчинський додав, що у нього претензій до Тоні Матвієнко не було. Зокрема, обурювалася вдова композитора Ігоря Поклада, чиї пісні артистка виконувала без дозволу.

– Чесно кажучи, у мене до Тоні претензії не було. Претензії були у Світлани Поклад, яка є спадкоємицею всієї творчості свого чоловіка, покійного Ігоря Поклада. І в програмі, яка записувалася, я попередив Тоню, що її очікує небезпека, – зазначив поет.

Раніше Світлана Поклад заявляла, що питання з порушенням авторських прав Тонею Матвієнко хоче врегулювати “за законом”.

Фото: Тоня Матвієнко, Євген Рибчинський

Джерело: Сніданок з 1+1

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.