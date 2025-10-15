Певица Тоня Матвиенко отреагировала на обвинения поэта и композитора Евгения Рыбчинского в нарушении авторских прав.

Матвиенко и Рыбчинский урегулировали спор

Артистка связалась с композитором после того, как тот публично заявил, что у Матвиенко могут быть проблемы из-за исполнения чужих песен без разрешения.

По словам Рыбчинского, Тоня считала, что имеет право исполнять композиции, которые были написаны для ее мамы Нины Матвиенко. Он объяснил певице, что на самом деле это не так.

— Мы с Тоней созвонились. Она спросила, как может уладить эту ситуацию, потому что считала, что если мама пела эти песни, то и она может. Я объяснил, что это не совсем так. Если я что-то разрешаю вам, это не значит, что вы своим детям и внукам можете это разрешить, — сказал Евгений.

Рыбчинский добавил, что у него претензий к Тоне Матвиенко не было. В частности, возмущалась вдова композитора Игоря Поклада, чьи песни артистка исполняла без разрешения.

— Честно говоря, у меня к Тоне претензий не было. Претензии были у Светланы Поклад, которая является наследницей всего творчества своего мужа, покойного Игоря Поклада. И в программе, которая записывалась, я предупредил Тоню, что ее ожидает опасность, — отметил поэт.

Ранее Светлана Поклад заявляла, что вопрос с нарушением авторских прав Тоней Матвиенко хочет урегулировать “по закону”.

Фото: Тоня Матвиенко, Евгений Рыбчинский

Источник: Сніданок з 1+1

