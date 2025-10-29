Мультфільм Маша і Ведмідь може бути спонсором тероризму – Юрчишин
Російська студія Анімаккорд, яка випускає мультфільм Маша і Ведмідь, може бути спонсором тероризму.
Про це заявив очільник парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат України Ярослав Юрчишин з посиланням на відповідь Міністерства культури і стратегічних комунікацій.
Творці мультфільму можуть бути спонсорами тероризму
– По-перше, в Міністерстві виступають за санкції для цього російського продукту, – заявив Юрчишин.
За його словами, результати аналізу колеги з Міністерства культури і стратегічних комунікацій підтверджують, що власником контенту є російська студія Анімаккорд, яка сплачує податки у Росії.
Юрчишин наголосив, що, попри кіпрські офшори, студія зберігає сталий зв’язок із Росією через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності, тому цілком може бути спонсором тероризму.
Очільник парламентського комітету з питань свободи слова наголосив, що онлайн-платформа YouTube від початку повномасштабної війни заблокувала монетизацію для російських авторів, проте ці обмеження не працюють на перегляди з України.
– Анімаккорд має українськомовну версію Маші та Ведмедя, яку дивляться українські діти, а гроші за перегляд ідуть до Росії. Тобто спонсорують тероризм через податки, – звернув увагу він.
Раніше Національна поліція повідомляла, що в разі застосування санкцій проти мультфільму Маша і Ведмідь готова обмежити контент на території України.