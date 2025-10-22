Комітет Сенату із закордонних справ США схвалив на засіданні низку важливих для України законопроєктів.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина 22 жовтня.

Які законопроєкти схвалив Комітет Сенату США

За словами посла, законопроєкти стосуються визнання Росії державою-спонсором тероризму в разі неповернення викрадених українських дітей.

Зараз дивляться

Водночас документи охоплюють конфіскацію та передавання на потреби України заморожених російських активів, а також санкції проти китайських організацій та осіб, які експортують зброю до РФ, пояснила Стефанішина.

На її думку, ці законопроєкти збільшать ціну агресії для Росії, наблизять Україну до тривалого та справедливого миру.

Як пояснила Стефанішина, законопроєкт S.2805 про оголошення РФ державою-спонсором тероризму в разі неповернення Росією понад 19 тис. українських дітей передбачає, що не пізніше ніж через 60 днів після набрання законом чинності держсекретар США має подати до американського Конгресу звіт.

Він має встановити, що викрадені після повномасштабного вторгнення діти возз’єдналися зі своїми сім’ями або опікунами, а також триває процес реінтеграції таких неповнолітніх в українське суспільство.

Проте якщо держсекретар США не може це засвідчити, тоді він має негайно визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.

Водночас у законопроєкті S.2918 йдеться про впровадження закону REPO щодо конфіскації заморожених російських активів і передавання їх на потреби України.

Стефанішина зазначила, що документ передбачає переведення всіх заморожених суверенних активів РФ у розмірі приблизно $5 млрд, що перебувають під юрисдикцією США, на рахунок з нарахуванням відсотків.

– Документ закликає президента США перенаправляти щонайменше $250 млн з цього рахунку на користь України кожні 90 днів, – зазначила посол.

Крім цього, законопроєкт передбачає активну дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перенаправляти Україні щонайменше 5% (приблизно $15 млрд) активів РФ.

За словами Стефанішиної, ще один законопроєкт S.2657 Stop China and Russia Act of 2025 спрямований на перешкоду підтримці війни РФ з боку Китаю у координації з союзниками та партнерами США.

Зокрема, це відбуватиметься внаслідок перекриття фінансових каналів та санкції щодо організацій та осіб КНР, які беруть участь в експорті озброєння та технологій подвійного використання на територію Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.