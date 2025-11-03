Вихід фінального сезону серіалу Дивні дива, запланований на цей листопад, ознаменувався гучним скандалом.

Зірка шоу Міллі Боббі Браун (Одинадцять) звинуватила у булінгу свого колегу Девіда Гарбора (Джим Гоппер).

За даними джерел, акторка подала офіційну скаргу про переслідування та приниження ще до початку зйомок п’ятого сезону.

Дивні дива 5 сезон – що відомо про скандал

Як повідомляє Daily Mail, Міллі Боббі Браун направила заяву керівництву серіалу зі сторінками звинувачень. Після цього компанія розпочала внутрішнє розслідування, яке тривало кілька місяців.

У скарзі не йшлося про сексуальні домагання. Вона стосувалася булінгу та неприйнятної поведінки. Результати перевірки залишаються невідомими.

Під час роботи над п’ятим сезоном акторку супроводжував особистий представник, який перебував із нею на знімальному майданчику.

Реакція Netflix на скаргу

Представники стримінгової платформи поки не коментують розслідування. Водночас інсайдери зазначають, що офіційних спростувань теж не було, що може свідчити про складність ситуації.

Разом із тим вже відомо, що прем’єра фіналу відбудеться за графіком – компанія переконана, що жоден скандал не вплине на вихід проєкту.

– Це буде кіноподія. Ніщо не затьмарить її – навіть особисте життя головного актора, – зазначило джерело з Netflix.

Нагадаємо, фінальний сезон серіалу Дивні дива вийде у двох частинах. Перша стартує вже цього місяця – 26 листопада, друга – на Різдво, а останній епізод покажуть у кінотеатрах 31 грудня та одночасно випустять на платформі.

Проблеми в особистому житті Гарбора

Зараз Девід Гарбор переживає розлучення зі співачкою Лілі Аллен, яка у новому альбомі описала зради чоловіка. Проте, за словами близьких, Аллен підтримувала його під час “жорсткого періоду”.

Подружжя виставило на продаж свій будинок у Нью-Йорку за $8 млн. Нерухомість оформлено на траст, створений на ім’я двох доньок співачки.

