Британська співачка Кейт Буш об’єднала сили з провідними митцями Великої Британії, щоб допомогти дітям, які постраждали від воєн у всьому світі.

Проєкт Sound & Vision, натхненний її хітом Running Up That Hill, має на меті зібрати кошти для благодійної організації War Child.

Кейт Буш підтримає дітей, постраждалих від війни

Для ініціативи Буш запросила 52 художників створити зображення, натхненні рядком з її пісні If I only could, I’d make a deal with God. Нагадаємо, що саме цей хіт співачки отримав другу хвилю популярності після того, як став ключовим саундтреком четвертого сезону серіалу Дивні дива.

Усі роботи виставлять на благодійному онлайн-аукціоні на платформі Givergy, що триватиме з 28 жовтня до 13 листопада. Початкова ціна кожного лота – £100 ($133), а всі зібрані кошти підуть на допомогу дітям, які живуть у зонах бойових дій, зокрема в Україні, Газі, Судані та Сирії.

– Усі війни залишають жахливі шрами – зруйновані життя, розбиті родини, травми та втрати в неймовірних масштабах. Але найбільше страждають діти. Їхнє минуле, теперішнє і майбутнє розчиняються у страху й невизначеності. Саме тому так важливо підтримувати War Child та їхню неоціненну роботу, – заявила Кейт Буш.

Твори, натхнені треком Running Up That Hill, експонуватимуть з 4 по 8 листопада в галереї Iconic Images Gallery на вулиці Пікаділлі у Лондон.

Буш наслідує приклад Бові

Кейт Буш продовжує традицію підтримки War Child, започатковану Девідом Бові, який у 1994 році допоміг організувати виставку Little Pieces from Big Stars. Саме вона надихнула перший Sound & Vision торік, присвячений його пісні Rebel Rebel.

– Ми вдячні Кейт та її команді за цю ініціативу. Вона допоможе зібрати кошти для дітей, що страждають від воєн у таких регіонах, як Україна чи Газа, – зазначила представниця War Child UK Шарлотта Німмо, акцентувавши, що цей проєкт став можливим завдяки щедрості Буш та провідних художників.

Тим часом Netflix готується до релізу пʼятого – фінального – сезону свого культового шоу Дивні дива, тож зовсім скоро фанати дізнаються, чим завершаться моторошні надприродні пригоди у містечку Гокінс.

Джерело : The Guardian

