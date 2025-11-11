Буде суд: Alyona Alyona потрапила у ДТП і розповіла про наслідки
- Неприємний інцидент стався, коли артистка їхала на заняття з вокалу.
- Alyona Alyona визнала свою провину та звернулася до підписників.
Alyona Alyona повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Реп-виконавиця визнала свою провину та закликала шанувальників бути уважними на дорогах.
Alyona Alyona потрапила в аварію
Неприємний інцидент стався, коли артистка їхала на заняття з вокалу. Alyona Alyona не дотрималася безпечної дистанції на дорозі, через що зіткнулася з автомобілем попереду.
– На вокал я не потрапила, а потрапила в ДТП. Винною є я. Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, з’їжджаючи на другорядну дорогу, не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції. Трошки розбила йому скло у фарі, почухали бампера одне одному, але ми застраховані, викликали поліцію, все оформили, – поділилася реперка.
Alyona Alyona зізналася, що правоохоронці забрали у неї постійне водійське посвідчення, а натомість видали тимчасове. Тепер реперка очікує на суд.
– Дотримуйтеся правил дорожнього руху і будьте уважними на дорогах, – звернулася до підписників Alyona Alyona.
