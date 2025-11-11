Alyona Alyona повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Реп-виконавиця визнала свою провину та закликала шанувальників бути уважними на дорогах.

Alyona Alyona потрапила в аварію

Неприємний інцидент стався, коли артистка їхала на заняття з вокалу. Alyona Alyona не дотрималася безпечної дистанції на дорозі, через що зіткнулася з автомобілем попереду.

– На вокал я не потрапила, а потрапила в ДТП. Винною є я. Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, з’їжджаючи на другорядну дорогу, не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції. Трошки розбила йому скло у фарі, почухали бампера одне одному, але ми застраховані, викликали поліцію, все оформили, – поділилася реперка.

Alyona Alyona зізналася, що правоохоронці забрали у неї постійне водійське посвідчення, а натомість видали тимчасове. Тепер реперка очікує на суд.

– Дотримуйтеся правил дорожнього руху і будьте уважними на дорогах, – звернулася до підписників Alyona Alyona.

Нещодавно Lida Lee розкрила подробиці аварії, у яку потрапила за два дні до зйомок кліпу на пісню Літай.

