Співачка Lida Lee уперше розкрила подробиці аварії, у яку потрапила до зйомок свого кліпу Літай, презентованого тиждень тому.

Артистка поділилася історією в Instagram-сторіз, опублікувавши фото пошкодженої автівки, кадри з медиками та фото, де з’явилася із медичним коміром на шиї.

Lida Lee потрапила в ДТП перед зйомками кліпу

За словами співачки, аварія сталася за два дні до старту знімального процесу. Це була вже друга спроба роботи над музичним відео. Перший раз зйомки довелося відкласти через погане самопочуття артистки.

– Перший раз я скасувала все за два дні до зйомки за станом здоров’я, бо в мене була підозра на апендицит. Зараз, за два дні до другого разу, коли ми запланували ці зйомки, трапляється ДТП, і лікарі дуже сильно попросили, щоб скасувати, реально не крутити, не вертіти головою, нічого не робити – повний спокій, – розповіла Lida Lee.

Втім співачка зізналася, що, попри заборону лікарів, вирішила не зупиняти роботу над кліпом.

– Поговоривши з командою, я зрозуміла, що не готова нічого скасовувати. Бо зараз саме той момент, коли Літай має вийти в світ. Так, я ослухалася цього і я розумію, що не є прикладом того, як потрібно робити. Але дивіться, яка краса в нас вийшла, – зізналася вона.

Що зараз із Lida Lee

Після ДТП Lida Lee деякий час носила шийний бандаж і перебувала під наглядом лікарів. Вона зізналася, що попри травму, радіє результату спільної роботи.

– Ось так я проходила останні дні перед відпусткою. Але я дуже щаслива, що, не зважаючи ні на що, ми зняли кліп Літай так, як я його уявляла, – поділилася артистка, подякувавши слухачам за підтримку та увагу до її творчості.

Зірки за кордоном також не застраховані від неприємностей на дорозі. Не так давно зірка мелодрами Перл-Гарбор Джош Гарнетт потрапив до лікарні після ДТП за участі поліцейського авто у Канаді.

Фото: Lida Lee

