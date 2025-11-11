Alyona Alyona сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Рэп-исполнительница признала свою вину и призвала поклонников быть внимательными на дорогах.

Alyona Alyona попала в аварию

Неприятный инцидент произошел, когда артистка ехала на занятие по вокалу. Alyona Alyona не соблюдала безопасную дистанцию на дороге, из-за чего столкнулась с автомобилем впереди.

— На вокал я не попала, а попала в ДТП. Виновата я. Я совершила небольшой наезд на дядю, который, съезжая на второстепенную дорогу, ехал не быстро. Но это моя проблема, что я не соблюдала дистанцию. Немного разбила ему стекло в фаре, поцарапали бампера друг другу, но мы застрахованы, вызвали полицию, все оформили, — поделилась рэперша.

Alyona Alyona призналась, что правоохранители забрали у нее постоянное водительское удостоверение, а взамен выдали временное. Теперь рэперша ожидает суда.

— Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах, — обратилась к подписчикам Alyona Alyona.

