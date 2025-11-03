MamaRika зізналася, що переживає дуже важкий період у своєму житті. За словами співачки, зараз вона почувається виснаженою морально й фізично.

MamaRika про свій стан

Подробицями свого стану виконавиця поділилася у сториз в Instagram. MamaRika зазначила, що останні роки не дозволяла собі відпочивати, тож її тіло і психіка дали збій.

– У мене зараз дуже важкий період, я буквально знищена морально і фізично. Я не шкодувала себе зовсім останні роки, і тупо загнала себе. Моє тіло дало збій, про психіку я взагалі мовчу. Сьогодні весь день реву і розумію, я в мінусі, і більше не можу це приховувати за маскою роботи, зайнятості, посмішки через сльози, – написала вона.

MamaRika наголосила, що втомилася жити у постійному стресі. Єдине, що нині тримає співачку на плаву – це сім’я. Вона поділилася фото в обіймах чоловіка, гумориста Сергія Середи, яке зробив їхній 4-річний син Давід.

Зараз дивляться

– Я маю право проживати ці емоції. Знаю, що я вийду з цього, бо я сильна, але зараз я просто зламана, – додала виконавиця.

Нещодавно Андрій Федінчик прокоментував свій емоційний стан після розлучення з Наталкою Денисенко.

Актор визнав, що переживає найскладніший період у житті, однак не втрачає віри в себе та свій внутрішній розвиток.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.