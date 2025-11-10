Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький, більш відомий під сценічним ім’ям Мурік, повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям і звернувся по допомогу до шанувальників.

Мурік із Green Grey потребує операції

На сторінці гурту в Instagram Мурік опублікував відеозвернення, в якому заявив, що через проблеми зі здоров’ям потребує хірургічного втручання.

Музикант не уточнив, про яку саме операцію йдеться, однак зазначив, що ситуація термінова.

– Всім привіт! Я Мурік із Green Grey. Прикро констатувати, але у мене виникли проблеми зі станом здоров’я. Мені потрібна термінова операція. Як то кажуть, де біда – там і проблеми. Тому я вимушено відкриваю збір на банку, щоб зробити операцію, – сказав Муравицький.

Мурік відкрив банку для збору коштів на операцію та попросив шанувальників підтримати його і зробити репост допису.

Нагадаємо, що 20 жовтня помер Андрій “Дизель” Яценко – засновник гурту Green Grey, друг і колега Дмитра Муравицького. Музиканту було 55 років.

Причиною смерті стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця. Прощання з Дизелем відбулося 23 жовтня у Будинку кіно в Києві. Тіло музиканта кремували, а урну з його прахом поховали на Байковому кладовищі у Києві.

Нещодавно дружина Яценка, реперка Євгенія Фара зізналася, що чоловік не скаржився на стан здоров’я, тому його смерть стала для всіх справжнім шоком.

