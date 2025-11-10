Мурік із Green Grey повідомив про проблеми зі здоров’ям: музикант потребує операції
- Мурік із Green Grey звернувся по допомогу до шанувальників.
- Музикант відкрив банку для збору коштів на хірургічне втручання.
Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький, більш відомий під сценічним ім’ям Мурік, повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям і звернувся по допомогу до шанувальників.
Мурік із Green Grey потребує операції
На сторінці гурту в Instagram Мурік опублікував відеозвернення, в якому заявив, що через проблеми зі здоров’ям потребує хірургічного втручання.
Музикант не уточнив, про яку саме операцію йдеться, однак зазначив, що ситуація термінова.
– Всім привіт! Я Мурік із Green Grey. Прикро констатувати, але у мене виникли проблеми зі станом здоров’я. Мені потрібна термінова операція. Як то кажуть, де біда – там і проблеми. Тому я вимушено відкриваю збір на банку, щоб зробити операцію, – сказав Муравицький.
Мурік відкрив банку для збору коштів на операцію та попросив шанувальників підтримати його і зробити репост допису.
Нагадаємо, що 20 жовтня помер Андрій “Дизель” Яценко – засновник гурту Green Grey, друг і колега Дмитра Муравицького. Музиканту було 55 років.
Причиною смерті стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця. Прощання з Дизелем відбулося 23 жовтня у Будинку кіно в Києві. Тіло музиканта кремували, а урну з його прахом поховали на Байковому кладовищі у Києві.
Нещодавно дружина Яценка, реперка Євгенія Фара зізналася, що чоловік не скаржився на стан здоров’я, тому його смерть стала для всіх справжнім шоком.
Фото: Green Grey