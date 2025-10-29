Щось зруйнувалося: Ольга Сумська зізналася, що знову не спілкується із сестрою
Акторка Ольга Сумська зізналася, що після примирення знову не спілкується зі своєю старшою сестрою Наталією.
На початку цього року Ольга розповідала, що після кількох років непорозумінь їхні стосунки з рідною людиною починають налагоджуватися. Утім, з часом сестри знову перестали підтримувати зв’язок.
Ольга Сумська про стосунки із сестрою
За словами акторки, вона завжди відкрита до спілкування із сестрою, однак Наталія не пише їй, не телефонує і навіть не вітається під час зустрічі. Сумська каже, що так триває вже досить давно, і це спричиняє їй біль.
– Я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємося? Не знаю… Людина просто не пише, не телефонує. Не вітається під час зустрічі – і так уже давно. Знаєте, це боляче. Цей біль заглибився, укорінився, зміцнився у своєму негативі. І, на жаль, до цього вже трохи звиклося, – поділилася Ольга.
Сумська наголосила, що, попри всі непорозуміння, Наталія залишається для нею “найріднішою людиною у світі” і є її “хрещеною мамою в кіно”. Ольга не назвала причину конфлікту із сестрою, а лише додала, що “так склалося життя”.
– Саме вона привела мене за руку на кіностудію, де я отримала роль Панночки у фільмі Вечори на хуторі біля Диканьки. Мені було лише 16 років, режисер затвердив. Все роками складалося добре, а потім щось зруйнувалося. Так уже склалося життя. Інколи доля розводить навіть найближчих людей, і не завжди можна знайти точну причину. Але я не тримаю образи, – сказала акторка.
Фото: Ольга Сумська, Наталія Сумська