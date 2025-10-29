Акторка Ольга Сумська зізналася, що після примирення знову не спілкується зі своєю старшою сестрою Наталією.

На початку цього року Ольга розповідала, що після кількох років непорозумінь їхні стосунки з рідною людиною починають налагоджуватися. Утім, з часом сестри знову перестали підтримувати зв’язок.

Ольга Сумська про стосунки із сестрою

За словами акторки, вона завжди відкрита до спілкування із сестрою, однак Наталія не пише їй, не телефонує і навіть не вітається під час зустрічі. Сумська каже, що так триває вже досить давно, і це спричиняє їй біль.

Зараз дивляться

– Я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємося? Не знаю… Людина просто не пише, не телефонує. Не вітається під час зустрічі – і так уже давно. Знаєте, це боляче. Цей біль заглибився, укорінився, зміцнився у своєму негативі. І, на жаль, до цього вже трохи звиклося, – поділилася Ольга.

Сумська наголосила, що, попри всі непорозуміння, Наталія залишається для нею “найріднішою людиною у світі” і є її “хрещеною мамою в кіно”. Ольга не назвала причину конфлікту із сестрою, а лише додала, що “так склалося життя”.

– Саме вона привела мене за руку на кіностудію, де я отримала роль Панночки у фільмі Вечори на хуторі біля Диканьки. Мені було лише 16 років, режисер затвердив. Все роками складалося добре, а потім щось зруйнувалося. Так уже склалося життя. Інколи доля розводить навіть найближчих людей, і не завжди можна знайти точну причину. Але я не тримаю образи, – сказала акторка.

Фото: Ольга Сумська, Наталія Сумська

Джерело : Обозреватель

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.