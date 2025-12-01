Британський співак Ед Ширан опублікував делюкс-версію альбому Play. У низці нових треків музикант описав труднощі у сімейному житті та переживання, пов’язані з тривалими гастролями.

До оновленого видання увійшло 14 додаткових пісень, яких не було у вересневому релізі.

Ед Ширан натякнув на кризу в шлюбі

У композиції Problems Ширан співає про напругу, яку спричинив його трирічний тур Mathematics World Tour. Зокрема виконавець використав образ саду, що вʼяне, заявивши про негаразди у стосунках.

– Хочеш правду – у нас справи кепські… У нас проблеми, і ми не знаємо, як їх вирішити, – йдеться в тексті.

Трек War Game описує щоденне виснаження та невизначеність у стосунках, а в пісні Regrets співак торкається теми батьківства та болю через розлуку з дітьми під час гастролей.

– Щоразу, коли я виходжу з дому, ти думаєш, що я йду назавжди… Мені потрібно закінчити цей тур, але навіщо? Я так багато пропустив. Мені справді потрібно надолужити, – співає Ширан, звертаючись до своїх доньок.

Представники артиста наразі не коментували зміст нових треків.

Шлюб Еда Ширана – що відомо

Ед Ширан і Черрі Сіборн знайомі з дитинства. Вони виросли у Саффолку, почавши зустрічатися у 2015 році. Ще за три роки пара приватно зіграла весілля. Подружжя виховує двох доньок – Ліру та Юпітер.

Оголошуючи реліз, Ширан опублікував у Instagram добірку полароїдних кадрів зі студії. Він пояснив, що додаткові 14 треків — це “майже окремий альбом” з різними темами та фітами за участі інших артистів.

За словами артиста, 2025 рік став для нього “роком Play”, а у 2026-му він вирушає у Loop Tour та продовжить роботу над новим матеріалом.

Джерело : Daily Mail

