Глядачі Євробачення 2026 зможуть впливати на результати шоу так само, як і в попередні роки — через телефон, SMS та онлайн. Водночас є кілька чітких правил, які важливо знати, щоб голос зарахували.

Як проголосувати на Євробаченні 2026

Під час прямих ефірів півфіналів і фіналу відкривається голосування. У цей момент на екрані з’являються номери учасників — саме їх і потрібно використовувати.

Основні способи голосування:

телефонний дзвінок на спеціальний номер

SMS із номером учасника

онлайн-голосування через офіційні платформи (доступне в окремих країнах)

Конкретні номери та інструкції для України традиційно оголошують під час трансляції. Їх формує національний мовник, зокрема Суспільне.

Правила голосування Євробачення 2026 — що заборонено

Є базові обмеження, які діють для всіх глядачів:

не можна голосувати за свою країну

кількість голосів з одного номера обмежена (зазвичай до 20)

голосування відкривається з моменту оголошення ведучими та триває обмежений час

Окремо діє система голосування для глядачів із країн, які не беруть участі у конкурсі — вони можуть віддати голос онлайн у категорії Rest of the World.

Коли відкривається голосування

Голосування відкривається під час шоу — після початку виступів або після їх завершення. Точний момент щоразу оголошують у прямому ефірі.

Після закриття голосування результати формуються за комбінованою системою:

50% — голоси глядачів

50% — оцінки національних журі

Саме ця система визначає фінальний результат і переможця конкурсу.

