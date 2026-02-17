Помер американський автор пісень Біллі Стайнберг – один із найвпливовіших сонграйтерів своєї епохи та співавтор хіта Мадонни Like a Virgin. Йому було 75 років.

Смерть музиканта підтвердила його родина.

Помер Біллі Стайнберг – що відомо

Адвокат Стайнберга повідомив, що автор пісень помер у Лос-Анджелесі після встановлення діагнозу рак.

У заяві сім’ї його назвали візіонером у сфері текстів пісень, відданим чоловіком і люблячим батьком. Рідні зазначили, що його творчість часто народжувалася з особистих переживань, які згодом перетворювалися на гімни для мільйонів слухачів.

Рідні наголосили, що життя Стайнберга було свідченням сили добре написаної пісні та ідеї про те, що щирість, покладена на музику, може пережити свого автора.

Біллі Стайнберг залишив по собі дружину Тріну, двох синів і двох пасинків.

Кар’єра та головні хіти

Біллі Стайнберг народився у Каліфорнії. Його справжнє імʼя – Вільям Стайнберг. На початку 1980-х він розпочав співпрацю з вокалістом і автором пісень Томом Келлі.

Разом вони створили низку хітів, а також очолювали рок-гурт i-Ten, який проіснував недовго.

Прорив для дуету стався у 1984 році після виходу пісні Мадонни Like a Virgin. Композиція очолила американський чарт Billboard Hot 100 і стала титульним треком другого альбому співачки.

Стайнберг і Келлі також працювали над піснею True Colors для Сінді Лопер у 1986 році, So Emotional для Вітні Г’юстон у 1987-му та I Touch Myself гурту Divinyls у 1990 році.

У 2000-х Стайнберг продовжив писати пісні, зокрема Too Little Too Late для JoJo та Give Your Heart a Break для Демі Ловато.

Його пісні виконували також Рой Орбісон, Селін Діон та гурт The Bangles.

Нагороди Біллі Стайнберга

Протягом чотирьох десятиліть роботи він отримав низку професійних відзнак, зокрема премію Grammy за участь у створенні альбому Селін Діон Falling Into You 1996 року.

У 2011 році Стайнберга включили до Зали слави авторів пісень, де його назвали одним із найуспішніших авторів, чиї композиції стали класикою.

Джерело : BBC

