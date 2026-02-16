Американський актор і режисер Роберт Дюваль пішов із життя у віці 95 років.

Про смерть актора повідомила його дружина Лусіана Дюваль.

Смерть Роберта Дюваля

– Вчора ми попрощалися з моїм коханим чоловіком, дорогим другом та одним із найвидатніших акторів нашого часу. Боб мирно помер удома, оточений любов’ю та затишком, – йдеться у заяві дружини.

Вона розповіла, що Роберт Дюваль для світу був актором, лауреатом премії Оскар, режисером та оповідачем, а для неї – він був просто всім.

– Його пристрасть до своєї справи могла зрівнятися лише з його глибокою любов’ю до персонажів, чудовою їжею та владою суддів. У кожній з численних ролей Боб віддавав усе своїм персонажам та правді людського духу, який вони уособлювали. Роблячи це, він залишає нам усім щось тривале та незабутнє. Дякуємо за роки підтримки, які ви виявляли Бобу. І за те, що ви дали нам цей час і приватність, щоб відзначити спогади, які він залишив після себе, – зазначила дружина.

Роберт Дюваль – біографія і факти з життя

Дюваль народився в Сан-Дієго в сім’ї контр-адмірала ВМС і виріс у різних куточках США. Але найбільше він прожив у Аннаполісі (штат Меріленд), де розташована Військово-морська академія США.

Саме за наполяганням батьків і вчителів Дюваль почав вивчати драматургію. Після закінчення коледжу Прінсіпіа та завершення військової служби він навчався у Сенфорда Мейснера в нью-йоркському театрі Neighborhood Playhouse.

Роберт Дюваль – володар премії Оскар за фільм Ніжне милосердя. Також він був номінований на цю премію за ролі у низці фільмів, серед яких – Хрещений батько, Апокаліпсис сьогодні та Великий Сантіні.

Його першою та однією з найпам’ятніших стала роль Бу Редлі у фільмі 1962 року Убити пересмішника.

Фільмом, який змінив його кар’єру, став Хрещений батько 1972 року. У кінострічці він зіграв терплячого та хитрого консільєрі Тома Хейгена – ця роль принесла йому першу номінацію на Оскар. Згодом він з’явився у фільмі Хрещений батько: Частина II у 1974 році.

За роль у фільмі Апокаліпсис сьогодні Роберт Люваль отримав другу номінацію на Оскар.

Однак лише після фільму Великий Сантіні, де він зіграв головного героя, він отримав свою першу номінацію на Оскар як найкращий актор у 1980 році. Наступного року він отримав похвалу на Венеційському кінофестивалі разом із Робертом Де Ніро у фільмі Правдиві зізнання.

У 1984 році фільм Ніжне милосердя, сценарій якого написаний Гортоном Футом та зрежисований Брюсом Бересфордом, принесла йому Оскар як найкращому актору.

Після цього він отримав ролі у низці кінострічок. Серед них – фільми Природний, Кольори, Дні грому, Блукаюча троянда, Джеронімо: американська легенда та Глибокий вплив.

Одна з його останніх ролей на екрані була у фільмі Скотта Купера Блідо-блакитне око у 2022 році.

У нього залишилася дружина Лусіана Педраса, з якою він знімався у фільмі Танго вбивці. Роберт Дюваль був одружений чотири рази, проте не мав дітей у жодному зі шлюбів.

