Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя показав, який вигляд мав на початку кар’єри. Музикант поділився з шанувальниками фото, які були зроблені 17 років тому.

Тополя здивував архівними фото

Фронтмен гурту Антитіла опублікував в Instagram світлини 2008 року. У кадрі Тарас, якому тоді був 21 рік, позує із густою шевелюрою на білому тлі.

У дописі зазначається, що це була перша фотосесія колективу. Для зйомки Тополя обрав червону футболку, білу джинсову куртку та сині штани в смужку.

Зараз дивляться

– Солодкий 2008-й рік. Київ. Тарас Тополя на першій фотосесії Антитіл, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, гурт Антитіла – це київський поп-рок-гурт, який був створений у 2007 році. Перший альбом музикантів має назву Будувуду. У 2026-му колектив святкуватиме 18-річчя свого існування.

Раніше архівними фото поділився Тарас Цимбалюк, актор та головний герой романтичного реаліті Холостяк 14. Він показав, який вигляд мав у підлітковому віці, а також розповів, як заробив свої перші гроші.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.