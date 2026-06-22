Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу в поєдинку з Дарією Снігур у першому колі турніру WTA 250 в Істборні та вийшла до наступного раунду.

Калініна вийшла у друге коло турніру WTA 250 в Істборні

Калініна стартувала на турнірі безпосередньо з основної сітки, тому цей поєдинок став для неї дебютним.

Водночас Снігур пробивалася до основної стадії через кваліфікацію, перегравши на своєму шляху американську тенісистку Софію Кенін та представницю Хорватії Петру Марчинко.

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Статистика особистих зустрічей свідчила на користь Снігур, яка до цього двічі обіграла Калініну. Останній такий поєдинок відбувся в січні 2026 року, коли Дарія завдала поразки Ангеліні у кваліфікаційному раунді турніру WTA 250 у Клуж-Напоці.

Проте Калініна змогла зупинити серію невдач у матчах проти незручної опонентки. Ангеліна невдало увійшла у гру, віддавши першу ж власну подачу, але вже у четвертому геймі вирівняла становище.

Згодом тенісистки ще двічі обмінялися брейками, через що доля сету вирішувалася на тайбрейку, де перемогу вирвала Калініна.

У другому сеті все визначилося наприкінці, коли в 11-му геймі Калініна дотиснула суперницю на її подачі, реалізувавши третій брейкпоінт. Отриману перевагу вона довела в загальну перемогу в сеті, захистивши свою подачу – 7:5.

Калініна вперше за три особисті зустрічі здолала Снігур і святкувала першу перемогу на траві в основній сітці за останні два роки. Вийшовши до другого кола в Істборні втретє у кар’єрі, Ангеліна розпочинає боротьбу за свій другий чвертьфінал на цьому турнірі.

У другому колі турніру Калініна зіграє з переможницею матчу між представницею США Маккартні Кесслер та австралійкою Дар’єю Касаткіною.

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