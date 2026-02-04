Я тепер по інший бік екрана: як ведучий ICTV Вадим Карпʼяк став речником ДШВ

Повномасштабна війна стерла межі між професіями. Сьогодні до зброї стають люди, які раніше грали в театрі, створювали музику чи вели телеефіри.

Наш колега, ведучий Свободи слова на ICTV та розмовної студії марафону Єдині новини Вадим Карпʼяк також кілька місяців тому змінив студію на службу в Десантно-штурмових військах.

В ексклюзивному інтервʼю Вадим розповів про шлях до речника 8 корпусу ДШВ, чому робота в прямому ефірі подібна до армійської дисципліни та як це – бути батьком на відстані, викладаючи дітям історію через відеозв’язок.

Зараз дивляться

Вадим Карпʼяк про службу

– На початку жовтня минулого року ви провели свій останній ефір перед мобілізацією… Чи, може, краще казати крайній?

– Я не забобонний – “крайній” чи “останній”. Так, це був останній ефір на тому етапі мого життя.

– Тоді повернемося до останнього ефіру – його ви провели майже чотири місяці тому. Чим займалися весь цей час? Підозрюю, період був насичений, адже почався кардинально новий уклад життя.

– Я 1 жовтня оголосив (про мобілізацію, – Ред.), три тижні я завершував справи, тому що треба було виконати все, що я комусь наобіцяв, а потім пішов у рекрутинговий центр Десантно-штурмових військ.

Потім – майже два місяці БЗВП (базової загальновійськової підготовки — Ред.) і служба речником 8 корпусу ДШВ ЗСУ. І от я вже місяць як речник.

– Чи були складнощі під час проходження БЗВП?

– Ні. Але про БЗВП я б сказав дві речі. Перша – це випробування можливостей людини: коли тебе виводять із зони комфорту і ти переконуєшся, що можеш жити в наметі у спальнику, топити буржуйку, опановувати автомат, роботу з дронами, копати окопи, працювати з РЕБ.

Друга річ – багато хто думає, що для служби в Десантно-штурмових військах ти обовʼязково маєш бути за статурою хоча б як чемпіон обласного конкурсу з бодибілдингу. Ні. БЗВП передовсім розрахована на витривалість, а не фізичну силу.

Це дуже добра школа, яка готує тебе до всього, з чим ти можеш далі зіштовхнутися залежно від того, де і ким будеш служити, які завдання виконуватимеш.