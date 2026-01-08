Компанія Disney офіційно відновила роботу над ігровим фільмом за мотивами мультфільму Заплутана історія (Tangled).

Після нетривалої паузи стрічка отримала виконавців головних ролей, яких вже представили глядачам.

Екранізація Рапунцель – хто зіграє головні ролі

Вибір студії пав на молодих зірок, які вже мають досвід роботи у великих проєктах.

Образ принцеси Рапунцель, що має магічне довге волосся, втілить австралійська акторка Тіган Крофт. Роль чарівного розбійника Флінна Райдера дісталася Міло Мангейму.

Розробку цього проєкту тимчасово призупиняли минулої весни через провал у прокаті нової Білосніжки. Компанія тоді навіть відмовилася від гучної прем’єри фільму у Великій Британії.

Що відомо про акторів

Тіган Крофт найбільше відома глядачам за роллю Рейвен у серіалі DC Титани. Також вона зіграла головну роль у фільмі Netflix Незламний дух про мореплавицю Джессіку Вотсон, яка у 16 років вирушила в одиночне навколосвітнє плавання. Стрічка знята за реальними подіями.

Міло Мангейм добре знайомий аудиторії Disney завдяки головній ролі у франшизі Зомбі. Окрім акторського таланту, він продемонстрував неабиякі хореографічні здібності, посівши друге місце у 27-му сезоні танцювального шоу. Мати Міло – лауреатка премій Еммі та Золотий глобус Кемрін Мангейм.

Творча команда та спадщина оригіналу

Оригінальний анімаційний фільм Заплутана історія (Tangled) вийшов у 2010 році. Стрічка, де героїв озвучували Менді Мур та Закарі Лівай, став справжнім хітом, зібравши майже $600 млн у світовому прокаті.

Після цього з’явилися короткометражка Рапунцель: Щаслива назавжди (Tangled Ever After) та серіал Заплутані пригоди Рапунцель (Rapunzel’s Tangled Adventure).

Режисерське крісло посів Майкл Грейсі, відомий за постановкою мюзиклу Найвеличніший шоумен. Сценарій написала Дженніфер Кейтін Робінсон, яка працювала над фільмами Тор: Любов і грім та Зробімо помсту.

Дата початку зйомок та прем’єри фільму залишаються невідомими. Найближчим великим релізом студії стане Ваяна (Moana), яка вийде на екрани 10 липня цього року.

Джерело : Variety