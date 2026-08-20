Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Великобританию вместе с детьми — 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет, которые уже этой осенью пойдут в местную школу.

Об этом эксклюзивно сообщает People.

Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: что известно

Герцог и герцогиня Сассекские планируют создать частную, не королевскую базу в Британии, сохранив при этом свое имение в Монтесито (Калифорния) и загородный дом в Португалии.

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Новый дом семьи и учебное заведение, где будут учиться Арчи и Лилибет, держатся в строжайшем секрете ради безопасности.

По данным инсайдеров, монарху сообщили о планах супругов заранее. Король Чарльз III положительно воспринял эту новость, ведь теперь сможет видеться с внуками значительно чаще.

Однако официальный статус супругов не изменится. Гарри и Меган останутся частными лицами и не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей от имени короны.

К слову, этому решению предшествовал успешный летний визит семьи в Великобританию.

Во время тайной встречи в Хайгроув-Хаусе дети впервые за четыре года увиделись со своим дедушкой — королем Чарльзом.

Также принц Гарри вместе с Меган Маркл и детьми посетили семейное имение принцессы Дианы Алторп, где почтили ее память.

Впрочем, если отношения с отцом у Гарри постепенно налаживаются, связь со старшим братом, принцем Уильямом, до сих пор остается холодной — по данным источников, братья и дальше воздерживаются от каких-либо контактов.

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