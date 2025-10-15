Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабного вторгнення став на захист України зі зброєю в руках, звернувся до громадян, а також розповів, де зараз проходить військову службу.

Де служить Андрій Хливнюк

У мережі ходили чутки про те, що музикант несе службу у територіальній обороні або ж у поліції. Хливнюк зазначив, що жодного дня не провів у ТрО.

– У 2022 році отримав зброю і вступив до лав патрульної поліції у Києві. До сьогодні є частиною загону Хижак, який прикомандирований до 426-го окремого батальйону морської піхоти, – розповів лідер гурту Бумбокс.

Хливнюк звернувся до громадян, наголосивши, що в Україні більше немає цивільних.

– Є тільки тил і фронт. Пам’ятайте про це. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору, – додав військовослужбовець.

Нещодавно про новий напрям служби у ЗСУ розповів Даніель Салем. Телеведучий служив у розвідувально-диверсійному підрозділі 12 друзів Оушена, однак тепер його військове життя “трохи змінилося”.

Джерело: Армія FM

