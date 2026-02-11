Його старт – наша відповідальність: Павлік і Репяхова придбали квартиру для сина
- Віктор Павлік і Катерина Репяхова купили квартиру в Києві для 4-річного сина.
- Наразі подружжя займатиметься ремонтом.
- Після облаштування житла Павлік і Репяхова здаватимуть його в оренду.
Співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Репяхова придбали квартиру в Києві для сина Михайла.
Про це Катерина розповіла у сториз в Instagram, наголосивши, що здійснилася її мрія. Блогерка переконана, що успішний старт дитини в житті – це відповідальність батьків.
Репяхова про квартиру для сина
– Здійснилася моя мрія. Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє, – поділилась Репяхова.
Наразі у квартирі не зроблений ремонт, тож подружжя вже шукає дизайнера інтер’єру. Після облаштування житла Павлік та Репяхова будуть його здавати, адже їхньому сину Михайлу лише 4 роки.
Одна з підписниць блогерки подумала, що Катерина, сказавши про здійснення мрії, мала на увазі вагітність. Раніше дружина Павліка розповідала, що хоче другу дитину, але не може завагітніти.
– Я цю ідею відклала поки. Перегоріла, – зізналась Репяхова.
Нещодавно про здійснення мрії повідомила сім’я Решетніків. Подружжя разом із трьома дітьми переїхало до власного двоповерхового будинку під Києвом. Вони чекали на цей момент п’ять років.