Співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Репяхова придбали квартиру в Києві для сина Михайла.

Про це Катерина розповіла у сториз в Instagram, наголосивши, що здійснилася її мрія. Блогерка переконана, що успішний старт дитини в житті – це відповідальність батьків.

Репяхова про квартиру для сина

– Здійснилася моя мрія. Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє, – поділилась Репяхова.

Наразі у квартирі не зроблений ремонт, тож подружжя вже шукає дизайнера інтер’єру. Після облаштування житла Павлік та Репяхова будуть його здавати, адже їхньому сину Михайлу лише 4 роки.

Одна з підписниць блогерки подумала, що Катерина, сказавши про здійснення мрії, мала на увазі вагітність. Раніше дружина Павліка розповідала, що хоче другу дитину, але не може завагітніти.

– Я цю ідею відклала поки. Перегоріла, – зізналась Репяхова.

Катерина Репяхова

Фото: Катерина Репяхова/Instagram

Нещодавно про здійснення мрії повідомила сім’я Решетніків. Подружжя разом із трьома дітьми переїхало до власного двоповерхового будинку під Києвом. Вони чекали на цей момент п’ять років.

Катерина Репяхова

