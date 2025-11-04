Голлівудський актор Джордж Клуні розкрив секрет міцних стосунків зі своєю дружиною, юристкою Амаль. Пара перебуває у шлюбі вже 11 років.

Джордж Клуні про шлюб з дружиною

Актор зізнався, що вони з Амаль жодного разу не сварилися. 64-річний Клуні каже, що перебуває на тому етапі життя, коли у нього немає необхідності доводити комусь свою правоту.

– Ну, коли ти молодший, ти хочеш мати рацію у всьому, типу: Не фарбуй стіну в цей колір. І знаєте, Амаль і я — всі обурюються, коли я це кажу, — але ми ніколи не сварилися. Ми ніколи не сперечалися. І частково це тому, що я перебуваю на такому етапі життя, коли мені байдуже, якщо вона хоче пофарбувати стіну в червоний колір, – сказав актор.

За словами зірки Голлівуду, з віком він зрозумів, що не варто засмучуватися і сперечатися через дрібниці.

– У житті настає момент, коли ти просто кажеш: Чому це має бути предметом обговорення чи суперечки? У нас дійсно чудові стосунки, тому що ми дуже підтримуємо одне одного, — сказав він, додавши, що, можливо, коли він був молодшим, все було інакше.

Джордж і Амаль познайомилися в липні 2013 року завдяки спільним друзям. Вони почали зустрічатися, а в квітні 2014 року актор освідчився коханій.

У вересні 2014 року пара одружилася в Італії, а 6 червня 2017-го у них народилися двійнята — син Олександр і дочка Елла.

Джерело : People

