Американська співачка Сіара та її чоловік, зірка американського футболу (НФЛ) Рассел Вілсон, поділилися радісною новиною — пара чекає на п’яту дитину.

Про поповнення у родині 40-річна артистка та 37-річний спортсмен оголосили в Instagram.

Сіара вагітна вп’яте: що відомо

Анонсуючи радісну подію, Сіара виклала світлини та відео з чотирма білими футболками, на яких написані імена її дітей, та порожнім дитячим боді для майбутнього малюка.

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Також Сіара залишила короткий та щирий підпис.

— Ще одна людина, яку варто любити, — зворушливо підписала Сіара.

Нагадаємо, що Сіара і Рассел Вілсон наразі виховують чотирьох дітей: 12-річного сина Ф’ючера Захіра (від попередніх стосунків співачки), 9-річну доньку Сієнну Принцес, 6-річного сина Віна Гаррісона й 2-річну доньку Амору Принцес.

Попри велику сім’ю, Сіара успішно поєднує кар’єру та материнство.

Під час своїх останніх великих гастролей співачка брала всіх дітей із собою в тур.

За її словами, саме ці теплі моменти в перервах між виступами надавали їй наснаги.

— Мої діти подорожували зі мною, і я не могла вчинити інакше. Вони були як маленькі дорогоцінні малюки під час гастролей, які так весело проводили час з тіткою, Міссі та дядьком Бастою. Я маю на увазі, що енергія була просто неймовірною, — ділилася артистка в інтерв’ю виданню People.

Раніше Наталі Портман народила третю дитину. Як стало відомо виданню People від власних інсайдерів, поповнення в родині Портман відбулося ще минулого місяця в одному з пологових будинків Парижа.

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