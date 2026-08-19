Співачка Ірина Федишин розсекретила свою третю вагітність. Виконавиця зробила це в притаманному для себе ніжному стилі.

Ірина Федишин вагітна втретє

Про те, що Ірина Федишин втретє стане мамаю, стало відомо з її Instagram. Саме там вона опублікувала ніжне відео, на якому продемонструвала округлий животик.

Співачка зʼявилась на відео в білій мереживній сукні і з букетом білих троянд.

Зараз дивляться

– Час відкрити наш секрет. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті, – написала Ірина.

В коментарях прийнялися вітати Ірину як колеги, так і підписники.

Боже, яке щастя, Ірино, нехай вагітність пройде легко. Нехай там буде маленька красуня-українка, яку завжди захищатимуть два старші братики.

Вітаємо вас! Яка чудова новина. Будьте здорові та щасливі!

Яка чудова новина. Вітаю вашу родину.

Вітаю вашу родину! Легкої вагітності!

Щиро вітаємо та бажаємо легкої вагітності!

А я відчувала… Щиро вітаємо та радіємо такій радісній новині, готуємося розважати малюка під час туру. Люблю.

Які неймовірні новини! Ірино, мої щирі вітання.

Нагадаємо, що Ірина Федишин одружена з продюсером Віталієм Човником. Нещодавно вони відсвяткували 20-річчя подружнього життя.

Пара виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.