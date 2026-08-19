Співачка Ірина Федишин розсекретила свою третю вагітність. Виконавиця зробила це в притаманному для себе ніжному стилі.

Ірина Федишин вагітна втретє

Про те, що Ірина Федишин втретє стане мамаю, стало відомо з її Instagram. Саме там вона опублікувала ніжне відео, на якому продемонструвала округлий животик.

Співачка зʼявилась на відео в білій мереживній сукні і з букетом білих троянд.

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– Час відкрити наш секрет. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті, – написала Ірина.

В коментарях прийнялися вітати Ірину як колеги, так і підписники.

  • Боже, яке щастя, Ірино, нехай вагітність пройде легко. Нехай там буде маленька красуня-українка, яку завжди захищатимуть два старші братики.
  • Вітаємо вас! Яка чудова новина. Будьте здорові та щасливі!
  • Яка чудова новина. Вітаю вашу родину.
  • Вітаю вашу родину! Легкої вагітності!
  • Щиро вітаємо та бажаємо легкої вагітності!
  • А я відчувала… Щиро вітаємо та радіємо такій радісній новині, готуємося розважати малюка під час туру. Люблю.
  • Які неймовірні новини! Ірино, мої щирі вітання.

Нагадаємо, що Ірина Федишин одружена з продюсером Віталієм Човником. Нещодавно вони відсвяткували 20-річчя подружнього життя.

Пара виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега.

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