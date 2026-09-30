Співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник, оголосили про стать третьої дитини.

Федишин опублікувала зворушливе відео на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Федишин оголосила стать третьої дитини

Ірина Федишин разом із чоловіком та синами влаштували гендер-паті на природі.

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Для важливої події Ірина обрала ніжну мереживну сукню, яка підкреслила її округлий животик, а чоловік і сини гармоніювали в білосніжних сорочках та світлих штанах.

Головну таємницю родина розкрила за допомогою популярного тренду — спеціального балона з кольоровим димом.

У вирішальний момент повітря заполонила яскраво-рожева хмара, сповістивши, що Ірина Федишин та Віталій Човник чекають на донечку.

— Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок, — написала Ірина Федишин.

Нагадаємо, що Ірина Федишин офіційно оголосила про вагітність в серпні. Співачка опублікувала відео, на якому позувала з букетом білих троянд.

Ірина Федишин одружена з продюсером Віталієм Човником. Нещодавно вони відсвяткували 20-річчя подружнього життя.

Пара виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега.

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