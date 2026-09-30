Хлопчик чи дівчинка: Ірина Федишин влаштувала гендер-паті та оголосила стать дитини
Співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник, оголосили про стать третьої дитини.
Федишин опублікувала зворушливе відео на своїй сторінці в Instagram.
Ірина Федишин оголосила стать третьої дитини
Ірина Федишин разом із чоловіком та синами влаштували гендер-паті на природі.
Для важливої події Ірина обрала ніжну мереживну сукню, яка підкреслила її округлий животик, а чоловік і сини гармоніювали в білосніжних сорочках та світлих штанах.
Головну таємницю родина розкрила за допомогою популярного тренду — спеціального балона з кольоровим димом.
У вирішальний момент повітря заполонила яскраво-рожева хмара, сповістивши, що Ірина Федишин та Віталій Човник чекають на донечку.
— Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок, — написала Ірина Федишин.
Нагадаємо, що Ірина Федишин офіційно оголосила про вагітність в серпні. Співачка опублікувала відео, на якому позувала з букетом білих троянд.
Ірина Федишин одружена з продюсером Віталієм Човником. Нещодавно вони відсвяткували 20-річчя подружнього життя.
Пара виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега.