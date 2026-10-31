Перший тиждень прем’єрного показу другого сезону комедійно-пригодницького роуд-муві АТП Перевізники демонстративно підтвердив статус серіалу як одного з найулюбленіших національних телепродуктів.

Пригоди напарників Тьоми та Сьоми знову захопили ефір телеканалу ICTV2.

АТП Перевізники 2 сезон: рейтинги прем’єри

Перші епізоди другого сезону разом із повторами вже подивилися 2,2 млн українців по всій країні. Серіал вивів телеканал ICTV2 в упевнені лідери слоту за більшістю чоловічих аудиторій (зокрема чол. 18-60, чол. 18-54, чол. 35-54, чол. 55-60 з гостями).

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Середня частка роуд-муві за комерційною аудиторією 18-60 (міста 50+) склала 6,7%, а загальне охоплення за всі дні показу сягнуло майже 2,2 млн глядачів.

Нагадаємо, що дебютний сезон АТП Перевізників, який вийшов на ICTV2 навесні 2025 року, зібрав біля екранів 4 млн глядачів та увійшов до 10 найпопулярніших серіалів тижня на Netflix Україна.

Другий сезон впевнено утримує високу планку та залишається серед фаворитів українського глядача.

АТП Перевізники: що відомо про другий сезон

У центрі сюжету франшизи — випробування та пригоди водіїв-напарників Артема Горбача (у виконанні В’ячеслава Довженка) та Семена Зозулі (якого зіграв Володимир Гладкий).

У кожному рейсі вони потрапляють у халепи, проте завдяки міцній дружбі, взаємовиручці та загартованому гумору дають відсіч будь-яким аферистам і бандитам. Гумор для Тьоми та Сьоми залишається справжньою суперсилою.

У нових серіях колективу автопідприємства Рапід-Транс доведеться працювати в непростих умовах війни та жорсткої конкуренції. Підступний опонент Ігор Сушко залучає нову водійку фури — ефектну та розумну Юлію Чорну, роль якої виконала Ольга Атанасова. За його задумом, вона має звабити Артема та зруйнувати роботу рапідівців.

Музичне оформлення традиційно стало важливою фішкою серіалу. Якщо у першому сезоні лунали хіти гурту ТІК та Віктора Бронюка, то у другому сезоні глядачі чують треки популярного виконавця VAHA — Борщ та Не зупиняйте музику.

Крім того, актори В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий уперше заспівають дуетом композиції грузинського колективу Аца-Баца, а в одному з епізодів лунає народна пісня Ішло дівча лучками в сучасній драйвовій обробці.

До своїх ролей повернулися улюблені актори: В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Роман Ясіновський, Ярослав Шахторін та інші.

Нові епізоди другого сезону комедійно-пригодницького серіалу АТП Перевізники дивіться з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Фото: ICTV2

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