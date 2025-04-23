День секретаря 2025: добірка щирих привітань для майстрів планування
Щороку в середу останнього повного тижня квітня в Україні відзначають День секретаря – професійне свято всіх, хто забезпечує безперебійну роботу офісу. У 2025 році День секретаря припадає на 23 квітня.
Це неофіційне, але важливе для багатьох свято. Його відзначають не лише секретарі, а й офіс-менеджери, асистенти керівників, референти, діловоди та інші працівники, завдяки яким тримається організаційна структура підприємств, установ і компаній.
У День секретаря колеги традиційно вітають своїх незамінних співробітників теплими словами, вручають квіти, подарунки та влаштовують невеликі офісні свята. Факти ICTV допоможуть створити радісну атмосферу завдяки підбірці привітань у віршах та прозі.
Привітання з Днем секретаря 2025 у віршах
На роботі все в порядку –
План, дзвінки та календар.
Бо працює без упину
Наш чудовий секретар!
Щастя, радості, наснаги,
Хай в житті все буде так:
Без турбот, без зайвих стресів,
Хай душа цвіте, як мак!
***
Ви – мов сонце в кабінеті,
З вами все іде на лад.
Секретар – це справжнє серце
Всіх щоденних справ і дат.
Хай шанують вас і люблять,
І цінують щирий труд.
Хай завжди ваші старання
До вершин життя ведуть!
***
Вас зі святом вітаємо щиро!
Ви нам робите стільки добра.
Хай життя буде сповнене миру,
А у справах панує весна!
Нехай кожен день ваш буде квітнуть,
щоби сонце яскраво світило!
Ви – опора, надія, натхнення –
Як же з вами нам всім пощастило!
***
В офісі все, як у аптеці, день розписаний детально,
Справи, зустрічі, наради – планування ідеальне!
І за весь цей лад ми в курсі, кому дякувати треба –
Офіс-менеджеру (імʼя), що зірки дістане з неба!
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З Днем секретаря щиро вітаємо,
Злагоди й миру в серце бажаємо!
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Секретар – це не посада,
Це – мистецтво і талант:
Все звести докупи може
Лише справжній діамант!
Так, це все про вас, звичайно,
І не треба сперечатись!
Тільки ви в змозі приборкать
Справи всі і не вагатись!
Привітання з Днем секретаря 2025 у прозі
З Днем секретаря! Бажаю вам, щоб кожен день проходив у гарному настрої, а ваша праця завжди була помічена і гідно оцінена. Нехай життя тішить стабільністю, колеги – повагою, а рідні – любов’ю та підтримкою.
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Вітаю з професійним святом! Секретар – серце офісу, і ви з цією роллю справляєтесь блискуче. Нехай ваша праця буде легкою, керівництво – справедливим, а кожен робочий день – сповненим тепла та вдячності.
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Щиро бажаю, щоб жоден документ не зникав, кожна зустріч проходила за планом, а в пошті чекали лише приємні листи. Залишайтеся такою ж організованою, уважною й щирою людиною. Зі святом!
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З Днем секретаря! Ви – справжня чарівниця (чарівник) в офісі: встигаєте все й навіть більше. Нехай у вашому житті панує гармонія, а робота приносить не тільки стабільність, а й задоволення.
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Ваша уважність, пунктуальність і витримка – неоціненні. У це професійне свято бажаю вам невичерпної енергії, легких робочих буднів і гідної оцінки вашої праці. Зі святом!
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Сьогодні ваше свято! Бажаю вам яскравих подій, внутрішнього балансу, визнання й радості від кожного досягнення. Нехай кожен день починається з усмішки, а завершується почуттям гордості за свою роботу!
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Ваша робота – важливий фундамент будь-якого успіху. Бажаю вам спокою, здоров’я, любові та вдячних колег поруч. З Днем секретаря!