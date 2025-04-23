День секретаря 2025: добірка щирих привітань для майстрів планування

Щороку в середу останнього повного тижня квітня в Україні відзначають День секретаря – професійне свято всіх, хто забезпечує безперебійну роботу офісу. У 2025 році День секретаря припадає на 23 квітня.

Це неофіційне, але важливе для багатьох свято. Його відзначають не лише секретарі, а й офіс-менеджери, асистенти керівників, референти, діловоди та інші працівники, завдяки яким тримається організаційна структура підприємств, установ і компаній.

У День секретаря колеги традиційно вітають своїх незамінних співробітників теплими словами, вручають квіти, подарунки та влаштовують невеликі офісні свята. Факти ICTV допоможуть створити радісну атмосферу завдяки підбірці привітань у віршах та прозі.

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Привітання з Днем секретаря 2025 у віршах

На роботі все в порядку –

План, дзвінки та календар.

Бо працює без упину

Наш чудовий секретар!

Щастя, радості, наснаги,

Хай в житті все буде так:

Без турбот, без зайвих стресів,

Хай душа цвіте, як мак!

***

Ви – мов сонце в кабінеті,

З вами все іде на лад.

Секретар – це справжнє серце

Всіх щоденних справ і дат.

Хай шанують вас і люблять,

І цінують щирий труд.

Хай завжди ваші старання

До вершин життя ведуть!

***

Вас зі святом вітаємо щиро!

Ви нам робите стільки добра.

Хай життя буде сповнене миру,

А у справах панує весна!

Нехай кожен день ваш буде квітнуть,

щоби сонце яскраво світило!

Ви – опора, надія, натхнення –

Як же з вами нам всім пощастило!

***

В офісі все, як у аптеці, день розписаний детально,

Справи, зустрічі, наради – планування ідеальне!

І за весь цей лад ми в курсі, кому дякувати треба –

Офіс-менеджеру (імʼя), що зірки дістане з неба!

***

З Днем секретаря щиро вітаємо,

Злагоди й миру в серце бажаємо!

***

Секретар – це не посада,

Це – мистецтво і талант:

Все звести докупи може

Лише справжній діамант!

Так, це все про вас, звичайно,

І не треба сперечатись!

Тільки ви в змозі приборкать

Справи всі і не вагатись!

Привітання з Днем секретаря 2025 у прозі

З Днем секретаря! Бажаю вам, щоб кожен день проходив у гарному настрої, а ваша праця завжди була помічена і гідно оцінена. Нехай життя тішить стабільністю, колеги – повагою, а рідні – любов’ю та підтримкою.

***

Вітаю з професійним святом! Секретар – серце офісу, і ви з цією роллю справляєтесь блискуче. Нехай ваша праця буде легкою, керівництво – справедливим, а кожен робочий день – сповненим тепла та вдячності.

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Щиро бажаю, щоб жоден документ не зникав, кожна зустріч проходила за планом, а в пошті чекали лише приємні листи. Залишайтеся такою ж організованою, уважною й щирою людиною. Зі святом!

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З Днем секретаря! Ви – справжня чарівниця (чарівник) в офісі: встигаєте все й навіть більше. Нехай у вашому житті панує гармонія, а робота приносить не тільки стабільність, а й задоволення.

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Ваша уважність, пунктуальність і витримка – неоціненні. У це професійне свято бажаю вам невичерпної енергії, легких робочих буднів і гідної оцінки вашої праці. Зі святом!

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Сьогодні ваше свято! Бажаю вам яскравих подій, внутрішнього балансу, визнання й радості від кожного досягнення. Нехай кожен день починається з усмішки, а завершується почуттям гордості за свою роботу!

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Ваша робота – важливий фундамент будь-якого успіху. Бажаю вам спокою, здоров’я, любові та вдячних колег поруч. З Днем секретаря!

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