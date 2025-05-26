День Сил спецоперацій відзначатимуть у нову дату: президент підписав указ

В Україні встановили нову дату відзначення Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідний указ №346/2025 підписав президент Володимир Зеленський.

Коли День Сил спеціальних операцій – нова дата

Відтепер День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначатиметься в Україні щорічно 27 травня.

Рішення було ухвалено, “вшановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій”.

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Дата 27 травня була обрана невипадково. Саме цього дня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом із побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ і встановили прапор України.

Раніше День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначався щороку 29 липня. Однак окремим наказом командувача Сил спеціальних операцій, генерал-майора Олександра Трепака, цю дату було визначено днем вшанування полеглих воїнів ССО.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

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