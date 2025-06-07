Яке свято 7 червня 2025 та чому не варто розповідати про свої плани

У суботу, 7 червня, відзначається Міжнародний день паркуру, Міжнародний день настільних ігор, Всесвітній день турботи, Міжнародний день фахівців у сфері постачання, Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта та Всесвітній день безпеки харчових продуктів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Феодота, єпископа Антирського. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 7 червня 2025 року

У церковному календарі 7 червня – день пам’яті священномученика Феодота Анкирського. Він постраждав на початку IV століття під час гоніння на християн за давньоримського імператора Діоклетіана.

Зараз дивляться

Феододот володів готелем і корчмою. Під час гоніння на християн корчма святого слугувала притулком для вірян, лікарнею для хворих і місцем християнського богослужіння. Феодот навернув на християнство багатьох язичників, спонукав покаятися багатьох грішників. За своє благочестиве життя святий отримав від Господа дар зцілення недуг.

Хто святкує день ангела 7 червня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіпп та Ян.

Що не можна робити 7 червня 2025 року

Сьогодні церква, як і в будь-який інший день, не схвалює сварок, пліток, наклепів, образ, жадібності та заздрощів.

Народні прикмети кажуть, що 7 червня не варто освідчуватися в коханні, свататися чи запрошувати на побачення, інакше стосунки швидко зіпсуються. Також не рекомендується розповідати іншим про свої плани на майбутнє, бо все піде наперекір.

Що можна робити сьогодні

У народі свято 7 червня прозвали Федот Урожайник. Сьогодні можна помолитися святому про гарний урожай хліба, а також попросити його про захист врожаю від негоди.

Цього дня варто одягнути прикраси з золота – це вважалося хорошим знаком. Також можна займатися домашніми справами, працювати на городі і на подвір’ї.

Народні прикмети на 7 червня 2025 року

Спекотний день – до щедрого врожаю зерна.

Ввечері голосно квакають жаби – до хорошої погоди.

Немає роси зранку – вдень буде дощ.

Грім на Федота – негода затягнеться надовго.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.