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Різдво Івана Хрестителя 2025: коли святкують і що не можна робити

Різдво Івана Хрестителя

Щороку влітку віряни відзначають важливе християнське свято – Різдво Івана Хрестителя (Предтечі). Цей день присвячений народженню пророка, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Що відомо про історію, традиції та заборони свята Різдво Івана Хрестителя – читайте далі у матеріалі.

Коли Різдво Івана Хрестителя у 2025 році – дата

Згідно з новоюліанським церковним календарем, Різдво Івана Хрестителя щороку відзначається 24 червня.

Зараз дивляться

Дата була встановлена відповідно до євангельського опису, де зазначено про шестимісячну різницю у віці між Іваном та Христом. Свято є близьким до літнього сонцестояння, оскільки Різдво Христове було приурочено до зимового. Таким чином, після Різдва Христа день стає довшим, а після Різдва Івана – починає скорочуватися.

Дата Різдва Івана Хрестителя співпадає з народним святом Івана Купала. Однак у Православній церкві України наголошують, що ці дві події не мають нічого спільного.

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Історія свята Різдво Івана Хрестителя

Як зазначено в Євангеліє від Луки, батьками Івана Предтечі були Захарій та Єлисавета. Вони дожили до похилого віку, але не мали дітей. Подружжя молилося Господу, аби він подарував їм нащадка.

Одного разу Захарій, який був священиком, побачив у храмі Архангела Гавриїла. Він сповістив старого про народження сина, якого потрібно буде назвати Іваном, про радість, яку принесе його народження, про майбутню місію сина, який буде навертати людей до Господа.

Захарія засумнівався в почутому, через що Архангел Гавриїл позбавив його дару мови. Згодом Єлисавета завагітніла та народила сина. Однак дар мови до Захарії повернувся не в сам день народження немовля, а лише тоді, коли йому потрібно було дати ім’я, на восьмий день.

Традиції та заборони на Різдво Івана Хрестителя

Свято варто провести у спокої: помолитися в церкві, очистити душу й тіло через купання в чистій воді. Також важливо не забувати про добрі справи – подати милостиню чи підтримати нужденних.

У день Різдва Івана Хрестителя заборонено:

  • Сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати інших.
  • Розважатися, галасувати, створювати шум.
  • Працювати фізично, прибирати.
  • Займатися рукоділлям.
  • Користуватися ножем для розрізання будь-яких круглих предметів, наприклад, хліба.
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