Що таке Конституція і чому вона важлива – пояснюють ведучі телемарафону

З нагоди Дня Конституції України, який щорічно відзначають 28 червня, телемарафон Єдині новини підготував для українців привітання з державним святом.

Команда марафону створила відео, в якому ведучі провідних українських телеканалів пояснюють положення Конституції: права, свободи та обов’язки громадян. У ролику також візуально представлено статті Основного закону країни.

Привітання з Днем Конституції від телемарафону

До створення відео долучилися десять ведучих з пʼяти телеканалів: ІСTV, 1+1 Марафон, Інтер, Ми — Україна та Рада. Телезірки нагадали глядачам про основні положення Конституції, які регулюють життя суспільства в умовах війни.

Зараз дивляться

– Конституція – це не просто документ. Це те, як ми живемо та за що боремось, – говорить ведучий Святослав Гринчук у перших кадрах відео.

Далі у ролику з’являються Вікторія Малосвітна, Світлана Усенко, Олексій Фадєєв, Анастасія Мазур, Наталія Островська, Ірина Баглай, Ігор Пупков, Андрій Ковальський та Ганна Гомонай.

У такий спосіб команда марафону нагадала, що в усі часи Конституція залишається основою, на якій тримається країна та права її громадян.

Кожен з нас має памʼятати, що Україна – суверенна, незалежна, демократична та правова держава. Зокрема, це не можна забувати у складний період, який переживає наша країна. Адже саме Конституція об’єднує нас у спільному прагненні до справедливості, гідності й перемоги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.