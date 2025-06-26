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Что такое Конституция и почему она важна – объясняют ведущие телемарафона

День Конституції України 2025
Фото: Depositphotos

По случаю Дня Конституции Украины, который ежегодно отмечают 28 июня, телемарафон Єдині новини подготовил для украинцев поздравление с государственным праздником.

Команда марафона создала видео, в котором ведущие украинских телеканалов объясняют положения Конституции: права, свободы и обязанности граждан. В ролике также визуально представлены статьи Основного закона страны.

Поздравление с Днем Конституции от телемарафона

К созданию видео присоединились десять ведущих с пяти телеканалов: ІСTV, 1+1 Марафон, Интер, Мы — Украина и Рада. Телезвезды напомнили зрителям об основных положениях Конституции, которые регулируют жизнь общества в условиях войны.

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– Конституция – это не только документ. Это то, как мы живем и за что боремся, – говорит ведущий Святослав Гринчук на первых кадрах видео.

Далее в ролике появляются Виктория Малосветная, Светлана Усенко, Алексей Фадеев, Анастасия Мазур, Наталья Островская, Ирина Баглай, Игорь Пупков, Андрей Ковальский и Анна Гомонай.

Таким образом команда марафона напомнила, что во все времена Конституция остается основой, на которой держится страна и права ее граждан.

Каждый из нас должен помнить, что Украина – суверенное, независимое, демократическое и правовое государство. В частности, об этом не следует забывать в сложный период, который переживает наша страна. Ведь именно Конституция объединяет нас в общем стремлении к справедливости, достоинству и победе.

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