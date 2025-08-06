Що святити на Яблучний Спас 2025: повний список продуктів

У 2025 році Яблучний Спас, або Преображення Господнє, припадає на 6 серпня.

Це одне з найважливіших літніх свят, яке з давніх часів символізує вдячність за врожай. У цей день віряни йдуть до храму, аби подякувати Богові та освятити перші плоди.

Факти ICTV дізналися, що святять на Яблучний Спас 2025 року та що потрібно обов’язково покласти до кошика.

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Яблука нового врожаю

До освячення в цей день яблука зазвичай не куштували – така традиція збереглася в народі здавна. Після освячення плодами пригощають рідних і знайомих, діляться ними з тими, хто не має змоги сам прийти до церкви.

Інші фрукти за сезоном

Крім яблук, можна святити груші, сливи, виноград, персики, абрикоси, навіть імпортні банани чи апельсини – церковних заборон щодо цього немає. Головна умова – це мають бути свіжі плоди нового врожаю.

Овочі з городу

Допускається освячення овочів – моркви, помідорів, огірків, кабачків, буряка, картоплі, цибулі тощо. Вони теж символізують вдячність за зібраний врожай.

Мед

Хоча мед святять переважно на Медовий Спас, який вже відзначили 1 серпня, на Преображення Господнє його також можна нести до церкви. До кошика ставлять баночки з медом або кладуть стільники.

Хліб і випічка з нового зерна

Це можуть бути паляниці, короваї, пироги або булочки. Важливо, щоб вони були спечені з борошна нового помелу.

Колоски пшениці, зілля та квіти

До кошика можна покласти жито, пшеницю, чорнобривці, м’яту, чебрець, мак, полин та інші запашні чи лікувальні трави. Часто такі букети зберігають вдома як оберіг.

Сіль та хрін

У деяких регіонах до кошика додають сіль – символ очищення, і хрін як ознаку сили. Це необов’язково, але не заборонено.

Перед тим як нести плоди до храму, їх миють і викладають у чистий кошик або рушник. Після богослужіння відбувається чин освячення. Освячені продукти не можна викидати – їх з’їдають вдома або роздають ближнім.

І в жодному разі не кладіть до кошика м’ясо, ковбаси, молоко та молочні продукти, страви з яйцями та алкоголь.

Адже свято припадає на час Успенського посту, коли діє обмеження в їжі. Також не несуть до церкви готові страви – лише зібране з полів та садів.

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