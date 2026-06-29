Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 червня завдали серії ударів по військовій інфраструктурі російської армії на окупованих територіях і в самій РФ.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Які об’єкти РФ уразили ЗСУ

Зазначається, що уражено автомобільний міст у районі Новоазовська на Донеччині та два залізничні мости на Луганщині, які противник використовував для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

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Також знищено склад матеріально-технічних засобів у районі Новосвітлівки та низку пунктів управління безпілотниками у районах Гуляйполя, Бахмута і Тьоткіного на території РФ. Окремо уражено пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби в районі Великої Новосілки.

За уточненими даними, підтверджено також ураження двох об’єктів військового зв’язку в районі Миняєво Московської області РФ, один із яких повністю знищено.

Результати всіх українських ударів уточнюються, а Сили оборони заявляють про продовження системних дій, спрямованих на порушення управління, логістики та забезпечення російських військ.

Раніше повідомлялося, що у Криму у районі Ічок було уражено залізничний міст.

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