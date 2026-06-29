Російська атака на Херсон близько 11 ранку призвела до травмування сім’ї з дітьми.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Атака на Херсон: що відомо

За словами Олександра Прокудіна, окупанти атакували дроном матір з трьома дітьми, які гралися на подвірʼї.

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– У 34-річної жінки, 13-річного хлопчика й двох дівчаток віком 6 та 3 роки діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес, – йдеться у повідомленні.

Прокудін наголосив, що постраждалих госпіталізували, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, також у понеділок, 29 червня, російські окупанти здійснили атаку дроном на автобус муніципального транспорту в Запоріжжі.

Раніше стало відомо, що у ніч на 29 червня (з 18:00 28 червня) російський ворог атакував Україну 108 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

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