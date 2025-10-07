Листопад – місяць, коли осінь поступово передає естафету зимі, а календар наповнений значущими датами.

У цей період українці вшановують пам’ять жертв Голодоморів, відзначають День Гідності та Свободи, а також святкують цілу низку державних, професійних і міжнародних подій – від Дня студента до Всесвітнього дня телебачення.

Факти ICTV підготували повний перелік свят листопада 2025 року, щоб ви змогли заздалегідь спланувати свій час, привітати колег і близьких та не пропустити жодного важливого дня.

Календар свят на листопад 2025 року

1 листопада – Всесвітній день екології, Всесвітній день балету, День народження ЄС, Всесвітній день вегана

– Всесвітній день екології, Всесвітній день балету, День народження ЄС, Всесвітній день вегана 2 листопада – День працівника соціальної сфери

– День працівника соціальної сфери 3 листопада – День інженерних військ

– День інженерних військ 4 листопада – День залізничника, День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу

– День залізничника, День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу 5 листопада – Міжнародний день менеджерів-волонтерів

– Міжнародний день менеджерів-волонтерів 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера

– Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера 7 листопада – Всесвітній день відповідального туризму

– Всесвітній день відповідального туризму 8 листопада – Собор Архистратига Михаїла, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування

– Собор Архистратига Михаїла, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України

– Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді

– Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді 11 листопада – День холостяка, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження

– День холостяка, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією

– Всесвітній день боротьби з пневмонією 13 листопада – Всесвітній день доброти

– Всесвітній день доброти 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда

– Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда 15 листопада – Європейський день музичної терапії

– Європейський день музичної терапії 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв’язку, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства

– Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв’язку, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства 17 листопада – Міжнародний день студентів, День студента в Україні

– Міжнародний день студентів, День студента в Україні 18 листопада – День сержанта ЗСУ

– День сержанта ЗСУ 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків

– День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків 20 листопада – День захисту дітей в Україні, Всесвітній день дитини, День педіатра

– День захисту дітей в Україні, Всесвітній день дитини, День педіатра 21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення

– День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення 22 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів, Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта

– День пам’яті жертв Голодоморів, Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта 23 листопада – Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі

– Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі 24 листопада – Всесвітній день еволюції

– Всесвітній день еволюції 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок 26 листопада – Міжнародний день чоботяра

– Міжнародний день чоботяра 27 листопада – День заснування Національної академії наук України

– День заснування Національної академії наук України 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Чорна пʼятниця

– День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Чорна пʼятниця 29 листопада – Міжнародний день жінок-правозахисниць

– Міжнародний день жінок-правозахисниць 30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації

