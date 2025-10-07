Листопад – місяць, коли осінь поступово передає естафету зимі, а календар наповнений значущими датами.

У цей період українці вшановують пам’ять жертв Голодоморів, відзначають День Гідності та Свободи, а також святкують цілу низку державних, професійних і міжнародних подій – від Дня студента до Всесвітнього дня телебачення.

Факти ICTV підготували повний перелік свят листопада 2025 року, щоб ви змогли заздалегідь спланувати свій час, привітати колег і близьких та не пропустити жодного важливого дня.

Календар свят на листопад 2025 року

  • 1 листопада – Всесвітній день екології, Всесвітній день балету, День народження ЄС, Всесвітній день вегана
  • 2 листопада – День працівника соціальної сфери
  • 3 листопада – День інженерних військ
  • 4 листопада – День залізничника, День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу
  • 5 листопада – Міжнародний день менеджерів-волонтерів
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера
  • 7 листопада – Всесвітній день відповідального туризму
  • 8 листопада – Собор Архистратига Михаїла, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування
  • 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді
  • 11 листопада –  День холостяка, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження
  • 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією
  • 13 листопада – Всесвітній день доброти
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда
  • 15 листопада – Європейський день музичної терапії
  • 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв’язку, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів, День студента в Україні
  • 18 листопада – День сержанта ЗСУ
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків
  • 20 листопада – День захисту дітей в Україні, Всесвітній день дитини, День педіатра
  • 21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення
  • 22 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів, Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта
  • 23 листопада – Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі
  • 24 листопада – Всесвітній день еволюції
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок
  • 26 листопада – Міжнародний день чоботяра
  • 27 листопада –  День заснування Національної академії наук України
  • 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Чорна пʼятниця
  • 29 листопада – Міжнародний день жінок-правозахисниць
  • 30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації
