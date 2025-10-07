Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Календар свят на листопад 2025: коли день сержанта ЗСУ, студентів та доброти
Листопад – місяць, коли осінь поступово передає естафету зимі, а календар наповнений значущими датами.
У цей період українці вшановують пам’ять жертв Голодоморів, відзначають День Гідності та Свободи, а також святкують цілу низку державних, професійних і міжнародних подій – від Дня студента до Всесвітнього дня телебачення.
Факти ICTV підготували повний перелік свят листопада 2025 року, щоб ви змогли заздалегідь спланувати свій час, привітати колег і близьких та не пропустити жодного важливого дня.
Календар свят на листопад 2025 року
- 1 листопада – Всесвітній день екології, Всесвітній день балету, День народження ЄС, Всесвітній день вегана
- 2 листопада – День працівника соціальної сфери
- 3 листопада – День інженерних військ
- 4 листопада – День залізничника, День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу
- 5 листопада – Міжнародний день менеджерів-волонтерів
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера
- 7 листопада – Всесвітній день відповідального туризму
- 8 листопада – Собор Архистратига Михаїла, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування
- 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді
- 11 листопада – День холостяка, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження
- 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією
- 13 листопада – Всесвітній день доброти
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда
- 15 листопада – Європейський день музичної терапії
- 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв’язку, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства
- 17 листопада – Міжнародний день студентів, День студента в Україні
- 18 листопада – День сержанта ЗСУ
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків
- 20 листопада – День захисту дітей в Україні, Всесвітній день дитини, День педіатра
- 21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення
- 22 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів, Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта
- 23 листопада – Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі
- 24 листопада – Всесвітній день еволюції
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок
- 26 листопада – Міжнародний день чоботяра
- 27 листопада – День заснування Національної академії наук України
- 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Чорна пʼятниця
- 29 листопада – Міжнародний день жінок-правозахисниць
- 30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації
