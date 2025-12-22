День енергетика 2025 в Україні – професійне свято людей, від роботи яких безпосередньо залежить стабільність у країні.

Під час російської агресії українські енергетики працюють в умовах постійної небезпеки – відновлюють електропостачання після обстрілів, ремонтують мережі під час повітряних тривог і забезпечують роботу критичної інфраструктури.

Саме тому День енергетика в Україні сьогодні – це не лише професійне свято, а й день вдячності людям, які тримають енергетичний тил.

Факти ICTV зібрали інформацію про те, коли День енергетика у 2025 році, а також підготували привітання у листівках та віршах.

Коли День енергетика в Україні у 2025 році

День енергетика в Україні щороку відзначають 22 грудня. У 2025 році дата залишається незмінною та закріплена на державному рівні указом президента України від 12 листопада 1993 року.

Дата припадає на найкоротший світловий день року – символічний момент, коли робота енергетиків стає найбільш відчутною для кожної родини.

День енергетика 2025 – привітання у листівках

В умовах повномасштабної війни професія енергетика стала однією з ключових для виживання країни. Саме тому привітання з Днем енергетика 2025 сьогодні мають особливу вагу – це слова підтримки людям, чия робота часто пов’язана з ризиком для життя.

У День енергетика вітають усіх працівників енергетичної галузі — інженерів, електриків, диспетчерів, працівників електростанцій і мереж, які забезпечують безперебійне виробництво, передачу та постачання електричної й теплової енергії.

День енергетика 2025 – привітання у віршах

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

З Днем енергетика!

***

У День енергетика вітаємо всіх,

Хто світло несе у руках нам своїх.

Щоби в будинках була теплота,

Не згасли надія та доброта!

Зичимо сили, наснаги без втоми,

Нехай кожен день буде радості повний!

Ви – справжні герої в роботі щоденній,

Хай будуть вам вдячні у кожній оселі!

***

Енергетик – майстер світла,

Той, хто силу струму знає,

Хто працює без упину,

Той, хто темряву долає!

Переповнює повага,

Сили, стійкості, наснаги!

Хай енергія у вас

Б’є ключем в щасливий час!

***

Ти невидимий герой,

Що працює вірно, гідно,

Ти в руках тримаєш струм,

Щоб життя текло невпинно.

Тож вітаємо зі святом,

Дякуєм за день та ніч.

І бажаєм щиро щастя

Без життєвих протиріч!

***

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Не забудьте сьогодні подякувати всім, хто щодня працює заради того, аби в наших оселях було світло та затишно.

