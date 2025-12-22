День енергетика 2025 в Україні – професійне свято людей, від роботи яких безпосередньо залежить стабільність у країні.

Під час російської агресії українські енергетики працюють в умовах постійної небезпеки – відновлюють електропостачання після обстрілів, ремонтують мережі під час повітряних тривог і забезпечують роботу критичної інфраструктури.

Саме тому День енергетика в Україні сьогодні – це не лише професійне свято, а й день вдячності людям, які тримають енергетичний тил.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали інформацію про те, коли День енергетика у 2025 році, а також підготували привітання у листівках та віршах.

Коли День енергетика в Україні у 2025 році

День енергетика в Україні щороку відзначають 22 грудня. У 2025 році дата залишається незмінною та закріплена на державному рівні указом президента України від 12 листопада 1993 року.

Дата припадає на найкоротший світловий день року – символічний момент, коли робота енергетиків стає найбільш відчутною для кожної родини.

День енергетика 2025 – привітання у листівках

В умовах повномасштабної війни професія енергетика стала однією з ключових для виживання країни. Саме тому привітання з Днем енергетика 2025 сьогодні мають особливу вагу – це слова підтримки людям, чия робота часто пов’язана з ризиком для життя.

День енергетика 2025

Привітання з Днем енергетика 2025 в картинках

День енергетика 2025

Листівки до Дня енергетика 2025

День енергетика 2025

З Днем енергетика 2025 – листівки

День енергетика 2025

Картинки з привітаннями до Дня енергетика 2025

День енергетика 2025

З Днем енергетика – найкращі привітання

У День енергетика вітають усіх працівників енергетичної галузі — інженерів, електриків, диспетчерів, працівників електростанцій і мереж, які забезпечують безперебійне виробництво, передачу та постачання електричної й теплової енергії.

День енергетика 2025 – привітання у віршах

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!
З Днем енергетика!

***

У День енергетика вітаємо всіх,
Хто світло несе у руках нам своїх.
Щоби в будинках була теплота,
Не згасли надія та доброта!

Зичимо сили, наснаги без втоми,
Нехай кожен день буде радості повний!
Ви – справжні герої в роботі щоденній,
Хай будуть вам вдячні у кожній оселі!

***

Енергетик – майстер світла,
Той, хто силу струму знає,
Хто працює без упину,
Той, хто темряву долає!

Переповнює повага,
Сили, стійкості, наснаги!
Хай енергія у вас
Б’є ключем в щасливий час!

***

Ти невидимий герой,
Що працює вірно, гідно,
Ти в руках тримаєш струм,
Щоб життя текло невпинно.

Тож вітаємо зі святом,
Дякуєм за день та ніч.
І бажаєм щиро щастя
Без життєвих протиріч!

***

Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!

Не забудьте сьогодні подякувати всім, хто щодня працює заради того, аби в наших оселях було світло та затишно.

Читайте також
Календар свят на грудень 2025: коли День ЗСУ, Різдво та Маланки
календар свят грудень 2025

Пов'язані теми:

ЕнергетикаКалендарПривітання зі святами
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.