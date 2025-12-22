Ті, хто перемагає темряву: коли відзначається День енергетика України 2025
День енергетика 2025 в Україні – професійне свято людей, від роботи яких безпосередньо залежить стабільність у країні.
Під час російської агресії українські енергетики працюють в умовах постійної небезпеки – відновлюють електропостачання після обстрілів, ремонтують мережі під час повітряних тривог і забезпечують роботу критичної інфраструктури.
Саме тому День енергетика в Україні сьогодні – це не лише професійне свято, а й день вдячності людям, які тримають енергетичний тил.
Факти ICTV зібрали інформацію про те, коли День енергетика у 2025 році, а також підготували привітання у листівках та віршах.
Коли День енергетика в Україні у 2025 році
День енергетика в Україні щороку відзначають 22 грудня. У 2025 році дата залишається незмінною та закріплена на державному рівні указом президента України від 12 листопада 1993 року.
Дата припадає на найкоротший світловий день року – символічний момент, коли робота енергетиків стає найбільш відчутною для кожної родини.
День енергетика 2025 – привітання у листівках
В умовах повномасштабної війни професія енергетика стала однією з ключових для виживання країни. Саме тому привітання з Днем енергетика 2025 сьогодні мають особливу вагу – це слова підтримки людям, чия робота часто пов’язана з ризиком для життя.
У День енергетика вітають усіх працівників енергетичної галузі — інженерів, електриків, диспетчерів, працівників електростанцій і мереж, які забезпечують безперебійне виробництво, передачу та постачання електричної й теплової енергії.
День енергетика 2025 – привітання у віршах
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!
З Днем енергетика!
***
У День енергетика вітаємо всіх,
Хто світло несе у руках нам своїх.
Щоби в будинках була теплота,
Не згасли надія та доброта!
Зичимо сили, наснаги без втоми,
Нехай кожен день буде радості повний!
Ви – справжні герої в роботі щоденній,
Хай будуть вам вдячні у кожній оселі!
***
Енергетик – майстер світла,
Той, хто силу струму знає,
Хто працює без упину,
Той, хто темряву долає!
Переповнює повага,
Сили, стійкості, наснаги!
Хай енергія у вас
Б’є ключем в щасливий час!
***
Ти невидимий герой,
Що працює вірно, гідно,
Ти в руках тримаєш струм,
Щоб життя текло невпинно.
Тож вітаємо зі святом,
Дякуєм за день та ніч.
І бажаєм щиро щастя
Без життєвих протиріч!
***
Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Не забудьте сьогодні подякувати всім, хто щодня працює заради того, аби в наших оселях було світло та затишно.