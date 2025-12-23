Сьогодні, 23 грудня, в Україні відзначають День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів – професійне свято представників штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку.

У світі цього дня відзначають Свято людського світла (День внутрішнього світла) – символічну дату, присвячену внутрішній гармонії, а також День різдвяного кіномарафону, який об’єднує шанувальників святкового кіно напередодні Різдва.

Православна церква 23 грудня вшановує преподобного Павла Неокесарійського та преподобного Ніфонта Кіпрського. У народному календарі цей день відомий як Федулів день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 23 грудня 2025 року

Цього дня православна церква вшановує преподобного Павла Неокесарійського, преподобного Ніфонта Кіпрського та святого мученика Феодула.

Преподобний Павло Неокесарійський був єпископом, відомим своїми чеснотами та непохитною вірою. За часів жорстоких гонінь на християн за правління Ликинія його піддали тяжким мукам – морили голодом, били та катували.

Найжорстокішим випробуванням стало покарання, після якого його руки втратили здатність діяти. Павла ув’язнили, однак після сходження на престол імператора Константина Великого його звільнили разом з іншими вигнанцями за віру. На I Вселенському соборі в Нікеї імператор із пошаною поцілував руки святого. Павло повернувся до Неокесарії та очолював паству до своєї смерті.

Також цього дня вшановують преподобного Ніфонта Кіпрського – святого, чиє життя стало прикладом щирого каяття та духовного переродження. У юності він оступився, але, усвідомивши свої гріхи, відрікся від мирського життя й присвятив себе молитві та духовній боротьбі.

За свою віру та покаяння Ніфонт отримав, за переказами, дар розпізнавати демонів і виганяти їх молитвою. Згодом він став єпископом Констанції на Кіпрі, а перед смертю йому, за церковним переданням, явилися ангели та Божа Матір.

Крім того, 23 грудня церква згадує святого мученика Феодула – читця ранньохристиянської церкви, який за відмову зректися віри прийняв мученицьку смерть, обравши вірність Богові навіть ціною власного життя.

Який сьогодні, 23 грудня 2025 року, день в Україні

23 грудня в Україні відзначають День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів – професійне свято, відоме також як День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку.

Цей день присвячений фахівцям, без яких неможлива злагоджена робота держави. Саме вони відповідають за стабільний і захищений зв’язок – і в мирний час, і під час війни.

Через спеціальні телекомунікаційні системи забезпечується зв’язок між посадовими особами всіх рівнів – від найвищого керівництва країни до місцевих органів влади.

Головне управління спеціального зв’язку було створене у 1992 році й нині підпорядковується Службі безпеки України.

Хто святкує день ангела 23 грудня 2025 року

Цього дня іменини святкують Василь, Давид, Іван, Макар та Павло.

Сьогодні заведено вітаюти усіх, хто носить ці імена, бажаючи їм міцного здоров’я, духовної сили та Божого захисту.

Що не можна робити 23 грудня 2025 року

Сваритися, з’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.

Вживати лихослів’я, прокльони та бажати зла іншим. За повір’ями, сказане цього дня легко повертається до того, хто його вимовив.

Брати до рук гострі предмети – ножі, ножиці, сокири. Вірили, що поранення 23 грудня може притягнути хвороби на весь рік.

Шити, різати або латати одяг. У народі вважали, що такі дії можуть накликати труднощі або втрати.

Перевтомлюватися фізично й емоційно, брати на себе надмірні навантаження.

Залишатися в повній самоті.

Ігнорувати сигнали організму. Хвороба, що почалася цього дня, може мати ускладнений перебіг.

Що можна робити сьогодні

23 грудня вважається днем внутрішньої роботи над собою, духовного зосередження та молитви. У цей час добре зупинитися, прислухатися до власних думок і почуттів, згадати свій рід, родинну історію та традиції.

Це вдалий день, щоб попросити вибачення, якщо ви когось образили, або зробити крок до примирення. Вважається, що щире каяття саме цього дня особливо почуте.

За народними традиціями на Федулів день піклуються про дім і господарство: прибирають оселю, доглядають за домашніми тваринами, щедро їх годують.

У давнину цього дня пекли прісні перепічки та святкове печиво у формі тварин і птахів – частину залишали для родини, частину давали худобі, щоб відвадити злі сили й привернути добро.

Також день сприятливий для навчання, отримання знань і важливих порад. Можна знайти відповідь на питання, яке давно непокоїть, або зустріти людину, чия порада стане визначальною.

Народні прикмети на 23 грудня 2025 року

Сильний вітер цього дня – до щедрого врожаю наступного року.

Вітряна погода віщує мінливу, але загалом урожайну пору.

Сніг і заметіль 23 грудня – літо може бути прохолодним і дощовим.

Кільця навколо Місяця або Сонця – до снігопаду найближчим часом.

Білі хмари – до морозів, сірі – до потепління.

