Христос ся рождає: що таке віншування і як вітати на Різдво 2025
Різдво Христове – одне з найтепліших і найочікуваніших свят в українській традиції.
Поруч із колядками важливе місце займають віншування на Різдво – особливі вітальні вірші та побажання, які промовляють після коляди або під час різдвяних відвідин осель.
У 2025 році українці відзначають Різдво Христове 25 грудня, і разом із датою зберігаються всі традиційні різдвяні звичаї — зокрема й віншування для дітей та дорослих.
Що таке віншування і звідки пішла ця традиція
Віншування – це різдвяні вітальні тексти у віршованій або прозовій формі з побажаннями добра, здоров’я, достатку, миру та Божого благословення. Саме слово походить від давнього “віншувати” – бажати добра, вітати.
Традиція віншування сформувалася ще в давні часи як частина різдвяного обходу домівок. Після виконання колядки колядники зверталися до господарів із персональним побажанням – віншуванням. У ньому зичили щедрого року, миру в родині, здоров’я дітям і благословення всій оселі.
Віншування завжди тісно пов’язані з християнським змістом свята – народженням Ісуса Христа. Саме тому у багатьох текстах звучать слова:
Христос ся рождає! – Славімо Його!
Віншування на Різдво Христове 2025 для дітей
Дитячі віншування зазвичай короткі, прості й легко запам’ятовуються. Їх часто промовляють найменші колядники після виконання колядки.
Я маленький пастушок,
Маю куций кожушок.
Я прийшов до вас до хати
Маленького Ісусика привітати.
Христос ся рождає!
***
Я – маленька колядниця,
Щастя й радості бажаю,
Хай у хаті буде мир,
З Різдвом вас усіх вітаю!
Такі віншування допомагають дітям відчути себе частиною великої різдвяної традиції й передати радість свята дорослим.
Віншування на Різдво для дорослих
Віншування для дорослих зазвичай більш змістовні – у них бажають не лише добробуту, а й миру, злагоди, Божої опіки.
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч
На світ прийшов,
Дарує вам і Україні
Надію, віру і любов!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить вас щасливо вранці
І принесе у вашу хату
усмішок, радості багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям вас засіє,
Зігріє сонцем і любов’ю
І подарує вам здоров’я!
***
Привітайте в мирній хаті
Будьте ласкаві, багаті,
Майте ласку добру й гожу.
Вірте тільки в ласку Божу.
Ласка Божа вас спасе,
З краю слабість відведе,
Зичу бути здоровеньким,
Всім дорослим і маленьким,
На потіху всій родині,
І на славу Україні.
Христос ся Рождає!
***
Хай колядочка лунає
І сніжком вас посипає!
Гумор най буде дотепний,
А як чортик – то вертепний!
Радість най буде взаємна,
Здибанка – лише приємна!
Настрій, звісно ж, веселковий,
А наш край – різдвяний та святковий!
***
Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік, що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Роки великої війни додали різдвяним віншуванням особливого змісту. У багатьох вітальних текстах звучать побажання миру, перемоги та повернення захисників додому.