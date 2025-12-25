Різдво Христове – одне з найтепліших і найочікуваніших свят в українській традиції.

Поруч із колядками важливе місце займають віншування на Різдво – особливі вітальні вірші та побажання, які промовляють після коляди або під час різдвяних відвідин осель.

У 2025 році українці відзначають Різдво Христове 25 грудня, і разом із датою зберігаються всі традиційні різдвяні звичаї — зокрема й віншування для дітей та дорослих.

Зараз дивляться

Що таке віншування і звідки пішла ця традиція

Віншування – це різдвяні вітальні тексти у віршованій або прозовій формі з побажаннями добра, здоров’я, достатку, миру та Божого благословення. Саме слово походить від давнього “віншувати” – бажати добра, вітати.

Традиція віншування сформувалася ще в давні часи як частина різдвяного обходу домівок. Після виконання колядки колядники зверталися до господарів із персональним побажанням – віншуванням. У ньому зичили щедрого року, миру в родині, здоров’я дітям і благословення всій оселі.

Віншування завжди тісно пов’язані з християнським змістом свята – народженням Ісуса Христа. Саме тому у багатьох текстах звучать слова:

Христос ся рождає! – Славімо Його!

Віншування на Різдво Христове 2025 для дітей

Дитячі віншування зазвичай короткі, прості й легко запам’ятовуються. Їх часто промовляють найменші колядники після виконання колядки.

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок.

Я прийшов до вас до хати

Маленького Ісусика привітати.

Христос ся рождає!

***

Я – маленька колядниця,

Щастя й радості бажаю,

Хай у хаті буде мир,

З Різдвом вас усіх вітаю!

Такі віншування допомагають дітям відчути себе частиною великої різдвяної традиції й передати радість свята дорослим.

Віншування на Різдво для дорослих

Віншування для дорослих зазвичай більш змістовні – у них бажають не лише добробуту, а й миру, злагоди, Божої опіки.

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, віру і любов!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить вас щасливо вранці

І принесе у вашу хату

усмішок, радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

Привітайте в мирній хаті

Будьте ласкаві, багаті,

Майте ласку добру й гожу.

Вірте тільки в ласку Божу.

Ласка Божа вас спасе,

З краю слабість відведе,

Зичу бути здоровеньким,

Всім дорослим і маленьким,

На потіху всій родині,

І на славу Україні.

Христос ся Рождає!

***

Хай колядочка лунає

І сніжком вас посипає!

Гумор най буде дотепний,

А як чортик – то вертепний!

Радість най буде взаємна,

Здибанка – лише приємна!

Настрій, звісно ж, веселковий,

А наш край – різдвяний та святковий!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік, що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Роки великої війни додали різдвяним віншуванням особливого змісту. У багатьох вітальних текстах звучать побажання миру, перемоги та повернення захисників додому.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.