Юлія Захарченко, редакторка стрічки
У Запоріжжі дрон влучив у маршрутне таксі: є загиблі та поранені
8 червня ворожий дрон атакував маршрутне таксі у Запоріжжі. Є загиблі та поранені.
Оновлено о 17:07. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на маршрутне таксі у Запоріжжі: що відомо
Атака на марштурне таксі у Запоріжжі сталася сьогодні, 8 червня.
За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, мікроавтобус значно пошкоджено.
Як повідомили в ОВА, російська армія атакувала безпілотником спальний район Запоріжжя.
За попередніми даними, загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 15 осіб.
— Росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя, — підкреслив Іван Федоров.
Нагадаємо, в ефірі телемарафону Єдині новини голова Запорізької ОВА заявив, що 85% російських дронів українські Сили оборони знищують ще на підльоті до Запоріжжя.
Він наголосив, що основним способом протидії загрозі ворожих безпілотників залишається знищення їхніх носіїв ще до того, як вони з’являться у повітряному просторі обласного центру.
Федоров додав, що для посилення обороноздатності регіону та протидії новим викликам з боку ворога пріоритетним є забезпечення підрозділів Сил оборони дронами на оптоволокні, транспортом та засобами РЕБ.
Фото: Іван Федоров