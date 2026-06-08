8 червня ворожий дрон атакував маршрутне таксі у Запоріжжі. Є загиблі та поранені.

Оновлено о 17:07. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на маршрутне таксі у Запоріжжі: що відомо

Атака на марштурне таксі у Запоріжжі сталася сьогодні, 8 червня.

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За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, мікроавтобус значно пошкоджено.

Як повідомили в ОВА, російська армія атакувала безпілотником спальний район Запоріжжя.

За попередніми даними, загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 15 осіб.

— Росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя, — підкреслив Іван Федоров.

Нагадаємо, в ефірі телемарафону Єдині новини голова Запорізької ОВА заявив, що 85% російських дронів українські Сили оборони знищують ще на підльоті до Запоріжжя.

Він наголосив, що основним способом протидії загрозі ворожих безпілотників залишається знищення їхніх носіїв ще до того, як вони з’являться у повітряному просторі обласного центру.

Федоров додав, що для посилення обороноздатності регіону та протидії новим викликам з боку ворога пріоритетним є забезпечення підрозділів Сил оборони дронами на оптоволокні, транспортом та засобами РЕБ.

Фото: Іван Федоров

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